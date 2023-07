La dernière révision remonte à 2001, dans le cadre du régime Natura 2000 dont la mise en œuvre sur le terrain n’a pas été des plus simples, comme en convient la ministre Céline Tellier. Le projet de révision de cette loi sur la conservation de la nature, que le gouvernement wallon vient d’adopter en première lecture, vise donc à mieux prendre en compte les enjeux actuels de préservation des habitats naturels et de la biodiversité, en forte régression partout.

"Depuis 50 ans, les connaissances scientifiques ont énormément évolué et les engagements internationaux ont pris de l’ampleur, notamment avec l’accord de Montréal, en décembre dernier, qui est l’équivalent de celui de Paris sur le climat", explique la ministre de l’Environnement. Ce cadre fixe des objectifs ambitieux en visant la protection de 30% des terres et des mers et la restauration de 30% des écosystèmes à l’horizon 2030.

Trois catégories de zones

En même temps, il faut reconnaître que la connaissance a encore des lacunes. Ainsi, depuis deux ans, l’université de Liège réalise une cartographie du réseau écologique wallon, qui en fin de cette année sera annexée en troisième lecture du projet de loi, de manière à ce que cette législation puisse être validée par le Parlement avant la fin de cette législature, escompte la ministre.

Cette cartographie consiste à croiser les données géographiques (sols, hydrologie, etc.) et biologiques, à partie de toutes les cartes existantes. Données qui seront encore validées par des visites de terrain. Le travail a débuté il y a deux ans, et doit être achevé fin d’année. Il vise à documenter, enfin, l’intérêt de chaque parcelle du territoire wallon, et de catégoriser les zones les plus riches. "On travaille à l’échelle du mètre carré", explique un expert du cabinet. Cela permettra de préserver mais aussi de restaurer les habitats "pour favoriser la survie des espèces protégées et menacées."

Le réseau écologique wallon comportera trois catégories de zones "riches" à préserver. Des zones centrales à haute valeur biologique, dont font notamment partie les réserves naturelles, dorénavant regroupées sous un "statut unique", des zones "de liaison" assurant la connexion des zones centrales, tandis que des mesures de restauration seront favorisées dans des zones dites "de développement".

"Pas de nouvelles contraintes"

"Déjà aujourd’hui, il existe une série d’obligations mais aussi des incitants. On ne va pas rajouter de nouvelles contraintes par rapport aux lois existantes mais ce travail permettra notamment que les propriétaires soient mieux informés", précise encore Céline Tellier.

"Le meilleur dommage, c’est celui qui n’existe pas. Le principe est: éviter, sinon réduire, et compenser si les deux premiers ne sont pas possibles. C’est la philosophie au cœur de cette loi", dit-elle. "Il est parfois difficile d’avoir un régime de compensation pertinent et efficace. On a voulu préciser les règles." Le volet sanction sera, lui aussi, "renforcé avec un suivi plus efficace", en articulation avec le cadre des infractions environnemental, qui avait déjà été revu.

Soutien aux Creaves

Autre mesure: un soutien renforcé aux Centres de revalidation des espaces sauvages, les Creaves, "pour les aider à se professionnaliser". Leur financement sera plus réaliste, lié au nombre d’interventions et non plus à leur résultat. "Cela entraînera une augmentation de leur budget de l’ordre de 40%", selon la ministre.

Climat : "la nature est notre meilleure alliée

"Nous sommes dans une nouvelle ère en matière de dérèglement climatique, estime Céline Tellier. Chaque année, on en voit les signes tangibles et on sait que la nature est notre meilleure alliée. Pour nous protéger, on doit travailler sur la robustesse de nos écosystèmes. On a aussi une meilleure connaissance des services écosystémiques que la nature peut nous rendre : nous nourrir, nous soigner, nous protéger. C’est chiffré. Ces deux éléments sont au cœur de la réforme de la loi wallonne sur la conservation de la nature. Nous devons les intégrer et les valoriser."

Mais vouloir dissocier l’action contre le dérèglement climatique et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité — comme l’a fait le Premier ministre Alexander De Croo en prônant de mettre "sur pause" certaines politiques environnementales —, c’est "totalement méconnaître la réalité scientifique. Ce sont les deux faces d’une même pièce", estime la ministre wallonne. De même vouloir opposer environnement et agriculture. "Je reste persuadée que les personnes qui vont le plus ressentir les changements climatiques, ce sont les agriculteurs, qui sont eux-mêmes pris dans des enjeux qui les dépassent."