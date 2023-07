Combien de médailles belges dans un an aux JO? Le Team Belgium peut faire aussi bien qu’à Paris en 1924

Or, il y a trois ans, la Belgique avait glané sept médailles. Nafissatou Thiam (heptathlon), les Red Lions (hockey) et Nina Derwael (gymnastique) s’étaient emparés de l’or. Wout van Aert avait pris l’argent à l’issue de la course en ligne. Bashir Abdi (marathon), l’équipe d’équitation (jumping) et Matthias Casse (judo) étaient, eux, montés sur la troisième marche du podium. Et, au total, les Belges avaient brillé avec 26 places dans le top 8.

Quatorze médailles aux Mondiaux en 2022

Le Team Belgium pourra-t-il faire aussi bien, voire comme en 1924, lorsque la Belgique avait ramené 13 médailles, dont trois titres olympiques, de Jeux organisés… à Paris ? Au sein des instances dirigeantes, personne n’osera affirmer officiellement pareille ambition. Surtout à un an des Jeux et alors que beaucoup de championnats du monde doivent encore se dérouler (athlétisme, gym, voile, cyclisme) ou ont lieu en ce moment (natation). Reste qu’en 2022, les Belges sont montés à 14 reprises sur un podium planétaire. Ce qui est prometteur et confirme que le sport noir-jaune-rouge se porte bien.

Alors, sur qui peut-on jeter une petite pièce dès aujourd’hui ? Nafi Thiam, qui briguera un troisième titre olympique, s’affiche déjà comme incontournable. Même si elle ne devait pas être championne du monde, fin août à Budapest (du 19 au 27), elle aura tout pour elle, à condition qu’elle soit épargnée par les blessures. Le physique, c’est justement l’adversaire principal de Nina Derwael depuis son titre de Tokyo. On y verra plus clair en ce qui la concerne après les Mondiaux qui se dérouleront à Anvers (du 30 septembre au 8 octobre).

Toujours en progrès au marathon, Bashir Abdi ne cache pas qu’il veut faire encore mieux à Paris qu’au Japon, où il avait décroché la médaille de bronze. Monter sur le podium, c’est l’objectif derrière lequel courent les jumeaux Borlée depuis plus de quinze ans. Après avoir terminé trois fois à la 4e place avec les Belgian Tornados, ils rêvent de finir leur carrière en atteignant le Graal à Paris. Si leur corps tient jusque-là, Kevin et Jonathan conduiront un 4x400 mètres belge déjà multimédaillé aux niveaux mondial et européen.

Les Red Lions, eux, ne seront sans doute plus les tout grands favoris à leur succession au palmarès olympique. Parce qu’il a fallu se relancer dans un nouveau cycle après avoir tout gagné (Mondial, Euro et Jeux). Le championnat d’Europe (du 18 au 27 août) arrive à point nommé pour effectuer les réglages nécessaires.

Matthias Casse ne conçoit, lui, rien d’autre que la médaille d’or. Le judoka anversois nourrissait déjà cette ambition il y a deux ans à Tokyo mais, blessé, il n’avait pas pu donner sa pleine mesure. Il avait, néanmoins, arraché le bronze, ce qui en dit long sur son talent. L’an prochain, il aura 27 ans. L’âge de la maturité. Reste à voir comment va évoluer son principal poil à gratter, le Géorgien Tato Grigalashvili, dont il a du mal à se défaire et qui lui a pris la place de n°1 mondial en -81 kg. Toma Nikiforov (10e mondial en -100 kg) espère, lui, que les troisièmes Jeux de sa carrière seront enfin les bons pour monter sur le podium. Dans un bon jour, il est capable de battre tout le monde.

En cyclisme, Remco Evenepoel et Wout van Aert devraient, de nouveau, constituer les principaux atouts belges. Le Campinois, 2e à Tokyo, connaît la saveur d’un podium olympique, alors que le champion du monde en rêve depuis qu’il a lâché le football pour la petite reine. Il faudra voir dans quel état de forme ils sortiront du Tour de France, qui s’achèvera une semaine avant l’échéance parisienne.

Avec la curiosité Sarah Chaari ?

Chez les femmes, Lotte Kopecky devrait avoir plusieurs cordes à son arc. Médaillée d’argent des Mondiaux sur route et lauréate des Strade Bianche en 2022, la double gagnante du Tour des Flandres peut briller sur la route et sur la piste. Elle a, en effet, été championne du monde l’an dernier dans deux disciplines.

L’équipe de jumping, bronzée à Tokyo, devrait, à nouveau, figurer parmi les favoris.

On peut ajouter les Belgian Cats. Les championnes d’Europe devraient se sortir sans souci d’un tournoi qualificatif (à Anvers ?) et ont un appétit d’ogre. C’est le cas aussi d’Emma Plasschaert et du duo Geurts-Maenhaut en voile. Les triathlètes Jelle Geens et Marten Van Riel devraient également être en mesure de briller, de même que Nina Sterckx en haltérophilie.

Enfin, les deux tandems de kayakistes (en K2 500m) pourraient créer une bonne surprise, tout comme Sarah Chaari, la toute jeune championne du monde de taekwondo (en -67 kg).

Mais d’ici le début des Jeux, beaucoup de choses se passeront…