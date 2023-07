Second mais bien placé pour rempiler : le pari (presque) gagné de Pedro Sanchez

Second, de peu

Certes, le PSOE de Sanchez n’est arrivé qu’en seconde position du scrutin, derrière les conservateurs du PP. Mais avec 136 sièges "seulement",169 si on y additionne les élus de VOX, ce qui devait être une coalition sulfureuse mais victorieuse s’est avéré insuffisant pour atteindre le nombre fatidique de 176 sièges (sur 350), soit la majorité absolue.

À gauche de l’échiquier politique, le PSOE a fait beaucoup mieux que résister au PP, qu’il talonne. Avec 122 sièges, plus les 31 engrangés par son allié Sumar (Verts et extrême gauche), le bloc de gauche passe la barre des 150 sièges dont il avait besoin pour aller chercher des alliés parmi les "petits" partis régionalistes. Et atteindre, à la photo-finish, une majorité relative (virtuellement, 172 députés), soit trois de plus que le PP. Or, M. Sanchez pourrait, dans ces conditions, conserver son mandat, si toutefois les indépendantistes catalans de Junts menés par Carles Puigdemont s’abstiennent de lui barrer la route (lire ci-dessous).

"Puissants" régionalistes

Ce lundi, les négociations allaient bon train côté gauche pour obtenir le soutien d’au moins trois partis régionalistes, soit les basques du PNV et de Bildu, ainsi que les Catalans de l’ERC. Des formations dont il est attendu qu’elles monnaient cher un éventuel et crucial soutien à Sanchez. Ce dernier peut nourrir de l’espoir : en 2020 déjà, dans une situation similaire, il avait pu compter sur le soutien de formations régionalistes et indépendantistes pour arracher l’investiture la plus serrée de l’histoire politique et démocratique espagnole. Ce dimanche soir, le socialiste ne masquait pas sa joie, non sans mettre le PP et VOX dans le même sac : "L’Espagne a été limpide et d’une clarté éclatante. Le bloc rétrograde et arriéré, qui proposait l’abrogation des progrès réalisés au cours de ces quatre années, a échoué", jubilait-il au siège du PSOE à Madrid.

Du côté du PP, l’on revendiquait lundi la victoire électorale. Mais personne n’ignore qu’il sera plus que compliqué pour Alberto Núñez Feijóo, le leader de la formation conservatrice, de revendiquer une investiture à l’issue de ce scrutin très serré.