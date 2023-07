La galère du business plan pour les indépendants wallons: "Je pensais que c’était réservé aux grosses entreprises!"

Suivi au sein d’une structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi (SAACE), il s’est souvent fait taper sur les doigts à ce sujet: "C’est l’aspect sur lequel on m’embêtait le plus, sourit-il. Mais l’accompagnateur était là pour me guider. On peut trouver des modèles de business plan sur internet, mais l’idéal selon moi, c’est de se faire accompagner par des experts."

Piloter son activité

De manière très terre à terre, le plan d’affaires est une étape indispensable pour obtenir un financement. Une banque n’accordera jamais de crédit sans un plan d’affaires cohérent. C’est aussi un passage obligé pour tester son projet en couveuse, par exemple. "Mais plus fondamentalement, le business plan permet à l’indépendant de piloter son activité. Il fige ce qu’il a en tête à un moment donné", explique David Sobrie, manageur régional chez Partena Professional. Ce guichet d’entreprises ne propose pas de soutien à la rédaction du plan d’affaires mais accompagne les indépendants dans leur cheminement professionnel.

Dans ce plan, le futur patron doit expliquer pourquoi il se lance et comment il imagine le déroulement de son activité. "C’est aussi l’occasion de déterminer ses ambitions, poursuit David Sobrie. Après six mois d’activité, on peut revenir à son business plan et se dire : “ À ce stade, je devrais être là. Si je n’y suis pas, qu’est-ce que j’ai raté? Comment redresser la barre? Cela permet de réfléchir à son activité et de se poser de vraies questions."

Rechercher l’effet "waouh"

Les modèles de business plan peuvent varier, mais comportent toujours plusieurs parties (voir infographie). On distingue généralement la partie qualitative du volet quantitatif, c’est-à-dire chiffré.

Le premier axe s’intéresse au porteur de projet. Il s’agit tout simplement de se présenter. "On se pose les questions suivantes : qui suis-je ? Quel est mon parcours ? Quelles sont mes expériences et mes motivations ? Si je me réoriente, pour quelles raisons ? Tout cela doit figurer noir sur blanc au tout début de son business plan", détaille Élodie Piroton, responsable des ressources humaines chez Job’In, une SAACE qui propose ce type de service.

Vient ensuite la présentation du projet en tant que telle. "Ici, le porteur de projet s’intéressera à sa proposition de valeurs. Que va-t-il apporter au client ? Qu’est-ce qui va le distinguer de la concurrence ? Je parle souvent d’un effet “ waouh ”auquel il faut essayer de réfléchir." Le candidat devra également essayer de définir sa clientèle, et se demander comment il peut la convaincre d’adhérer à son projet. "On ne demande pas de répondre en 2-3 lignes, il faut creuser ces aspects. Ceci dit, nous avons des outils qui peuvent aider l’indépendant pour déterminer tout cela."

Les futurs indépendants doivent également réaliser une étude de marché, essentielle pour savoir si leur projet répond à une demande. "C’est vraiment fondamental de savoir s’il y a une réelle demande pour les produits ou services que le porteur de projet entend proposer, expliquent Marjorie Corman et Justine Genten, de chez Créa-job, une autre SAACE. Cela permet d’adapter le projet à la réalité."

Réaliser une étude de marché nécessite de se retrousser les manches et de passer à l’action, notamment en discutant avec des entrepreneurs actifs dans ce domaine d’activité. "Ces contacts sont précieux pour obtenir des conseils, des références et des retours d’expérience."

L’étude de marché peut aussi comporter un sondage à destination de la clientèle potentielle. "C’est une démarche importante, et souvent très bénéfique", estiment les deux accompagnatrices.

Les porteurs de projet doivent encore réfléchir à une stratégie marketing, vrai gage de succès. Quels outils de communication utiliser ? Quelles actions organiser sur base de ces outils, et à quelle fréquence ? "En tant que jeunes entrepreneurs, ils doivent se poser ces questions et travailler sur leur stratégie marketing en amont. Cet aspect doit d’ailleurs être affiné en fonction de chaque segment de clients."

Sortir la calculatrice

Le second grand volet du business plan - quantitatif cette fois - est le plan financier. De quoi donner du fil à retordre aux futurs indépendants. "On doit imaginer ce qu’on va avoir comme chiffre d’affaires, quelles seront nos dépenses, faire une liste précise des dépenses du ménage. Ça prend du temps!", se souvient Valérie Diez, qui a lancé FOODiez, ses ateliers culinaires.

"Il faut faire des prévisions sur trois ans, calculer toutes ses charges. Mais évidemment,on fait cela sans les connaître, puisqu’on n’est pas encore lancé, embraie Tom Evrard. Tout est une question d’estimation, et il faut tout prendre en compte. En ce qui me concerne, j’ai dû penser aux assurances, aux adhésions aux fédérations de plongée, au coût de la piscine, à l’essence, aux entretiens, au matériel. C’était très vaste!"

Une fois les charges évaluées, il faut ensuite déterminer ses rentrées financières. "Je devais savoir combien d’élèves j’aurais par mois, sachant qu’il y a un éventail de formations possibles, et que je ne savais pas encore celles que j’allais donner [...] Ce qui est certain, c’est que dans cette phase du business plan, il faut être honnête avec soi-même!"

Élodie Piroton dispose d’un canevas bien précis pour cette partie relative au plan financier. "Chez Job’In, le plan financier se divise en deux parties. Il s’agit d’abord de savoir ce dont on a besoin, et comment on finance le projet." C’est là que le candidat peut faire intervenir la question du prêt bancaire et des différentes aides financières.

La seconde partie du plan financier est le prévisionnel : "Il permet de savoir si le projet est viable. L’indépendant indique combien de clients il va avoir, ce que le client est prêt à mettre pour ses produits ou services. Chez nous, dans la première case du prévisionnel, l’indépendant doit indiquer son chiffre d’affaires potentiel, viennent ensuite toutes ses charges et en dernier lieu, sa rémunération. Pour nous, l’aspect rémunération compte énormément, car on veut que le projet soit viable pour la personne."

"Il vaut mieux s’impliquer que de tout déléguer"

Le futur indépendant peut enfin détailler la partie plus juridique de son activité. "Cela dit, ce sont des questions que l’on pose déjà au tout début du parcours, en entretien", précise Élodie Piroton. L’indépendant doit alors se demander si il a bien accès à la gestion, si il se trouve dans une profession règlementée, s’il est soumis à diverses autorisations, comme à celle de l’Afsca par exemple.

"Cela dit, l’indépendant peut parfaitement déléguer le volet financier de son business plan à son comptable, mais personnellement, je lui conseillerais vraiment de s’impliquer dans cette étape, conclut David Sobrie. Ça lui sera vraiment utile d’y avoir réfléchi pour la suite de son aventure entrepreneuriale."