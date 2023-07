L’Espagne aux urnes, l’extrême droite en embuscade

À première vue, le moment paraissait mal choisi pour remettre en jeu son mandat: la droite conservatrice (PP) venait de rafler six régions auparavant tenues par la gauche et ses alliés, avec le concours du parti d’extrême droite VOX pour conquérir quelque 140 villes. La coalitioin de droite et d’extrême droite codirige également, depuis fin mai, la communauté valencienne.

Miser sur les divergences

Toutefois, le pari de Sanchez est moins hasardeux qu’il y paraît, lui qui compte sur les divergences entre droite conservatrice et extrême droite pour sauver la mise.

Certes, le Parti Populaire de son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo est toujours allié à VOX, dont ce dernier a besoin pour former une éventuelle coalition. Mais la formation au programme xénophobe et homophobe (lire ci-dessous), met mal à l’aise au sein même du PP.

Fin juin dernier, lors de la marche des Fiertés en l’honneur des LGBTQUIA+, le siège du PP à Madrid a été illuminé des couleurs de l’arc-en-ciel, pendant que dans certaines villes et régions où VOX se trouve au pouvoir (parfois avec le PP), les drapeaux symbolisant le soutien aux personnes LGBTQUIA+ étaient ostensiblement absents, ainsi que l’ont relevé nos confrères d’ Euractiv.

"La liberté, c’est pouvoir choisir. Nous célébrons la reconnaissance de la diversité ", a pour sa part déclaré le chef du PP Alberto Núñez Feijóo, sans doute désireux de ne pas faire fuir les électeurs qui pourraient être rebutés par les positions étriquées de VOX. Une brèche dans laquelle s’est engouffrée Sanchez. "Allons voter! Pour une Espagne dans laquelle nous nous intégrons tous, par rapport à la petite Espagne de Feijóo et Abascal (NDLR: Santiago Abascal, le leader de VOX) dans laquelle seuls eux et ceux qui pensent comme eux s’intègrent", s’est exclamé le Premier ministre lors d’un récent meeting à Barcelone.

"Remontada"

Malgré tout, les sondages ne sont pas en faveur du clan de la gauche. Si les socialistes ont bien résisté au niveau national, principalement du fait d’un bilan économique honorable, leurs alliés du mouvement Sumar (extrême gauche et Verts principalement), ont souffert ces derniers mois. Concrètement, les derniers sondages donnent un net avantage à la coalition de droite et d’extrême droite, donnée entre 170 et 180 sièges. Le Congrès comptant 350 sièges, il en faut 176 pout emporter la majorité. Ce n’est pas fait, et il n’est pas exclu que ces élections accouchent d’un blocage politique en bonne et due forme.

Reste que, donnée à 150 sièges environ, la coalition de gauche paraît bel et bien distancée. Pas de quoi faire douter Sanchez, qui croit dur comme fer à une "remontada", bilan économique à l’appui. "L’Espagne est le deuxième pays d’Europe avec l’inflation la plus faible. En juin, il était 4 fois inférieur à la moyenne de l’UE", a-t-il fait valoir cette semaine, attaquant de front la droite, accusée de mentir sur divers domaines, telles la revalorisation des retraites. Sûr de son fait, son adversaire direct, Alberto Núñez Feijóo (PP), se voit, lui, déjà à la tête de l’Espagne, et promet un programme aux accents populistes que l’on devine en partie VOX-compatible: "Dans mon gouvernement, il y aura moins de ministères, de hauts fonctionnaires et de conseillers", assurait cette semaine le leader conservateur, promettant une kyrielle de baisses d’impôts si la coalition qu’il mène parvenait au pouvoir.