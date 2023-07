Cette nuit, vers une heure et demie du matin, deux adultes et trois enfants – le dentiste Vincent Messiaen et sa famille – ont perdu la vie sur l’échangeur de Marquain, sur la route venant de Mouscron vers le zoning d’Orcq.

2. Fête nationale 2023 : le discours du roi Philippe entre bilan, hommages et… génération 2023

À la veille du 21 juillet, le roi des Belges a tenu un discours dans lequel il a tiré un bilan de ses dix ans de règne, “avec ses événements heureux et tristes”, rendu hommage à ses proches et à cette Belgique “dont nous pouvons être fiers”.

3. Wout van Aert quitte le Tour de France

Le coureur de la Jumbo-Visma n’aura pas gagné d’étapes sur la Grande Boucle en 2023, mais un imminent heureux évènement, qui l’oblige à rentrer en Belgique, devrait lui redonner le sourire, d’autant que son leader Jonas Vingegaard est sûr à 99 % de ramener le maillot jaune à Paris.

4. L’adolescent tombé dans un point d’eau à Oupeye est décédé

Mercredi soir, un enfant est tombé dans un étang alors qu’il jouait avec des amis. La victime a été réanimée et emmenée par le smur à l’hôpital de la Citadelle. L’adolescent serait décédé ce jeudi des suites de l’incident.

5. Le remaniement du gouvernement français a débuté : voici les nouveaux ministres

Attendu depuis de longues semaines, le remaniement du gouvernement d'Élisabeth Borne a débuté ce 20 juillet. Marlène Schiappa quitte le gouvernement alors que de nouvelles têtes débarquent au conseil des Ministres. Le jeune Gabriel Attal hérite du plus gros portefeuille du gouvernement.