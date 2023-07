Réforme des allocations d'études: la ministre Bertieaux déplore un "détournement" d'une note de travail du gouvernement

Interrogée sur les craintes formulées par plusieurs acteurs du secteur lors de la séance plénière du Parlement de la FWB, Mme Bertieaux a indiqué que cette réforme n'avait à ce stade fait l'objet que d'une simple note de travail au gouvernement.

"Cette note a été interprétée et détournée (...) pour en changer les objectifs", a déploré Françoise Bertieaux, se disant "profondément choquée" par pareille manipulation qui, selon elle, ne vise qu'à "empêcher que les choses se passent sereinement".

Visiblement soucieuse de rassurer les députés, la ministre a rappelé que l'accord de majorité bouclé en 2019 prévoyait bien d'augmenter le financement pour les bourses d'études et de mieux prendre en compte la situation des étudiants koteurs.

"L'octroi d'une allocation n'est pas lié au fait d'avoir un revenu d'intégration sociale. Ce n'est écrit nulle part!", a-t-elle martelé en écho à l'une des craintes formulées dans une récente carte blanche rédigée par la Ligue des familles, la FEF et les fédérations de CPAS bruxellois et wallons notamment.

Comme gage de sa bonne volonté dans ce dossier, Françoise Bertieaux a rappelé qu'elle avait elle-même déposé en 2006 (lorsqu'elle était députée de l'opposition, ndlr) une proposition de résolution sur les allocations d'études.

"Je suis donc très à l'aise. C'est un combat que je mène moi-même depuis très longtemps", s'est-elle défendue.

Pressée par plusieurs députés -dont certains de la majorité- de préciser les intentions et le calendrier du gouvernement pour cette réforme, Françoise Bertieaux n'a toutefois livré aucun détail.

"Nous viendrons dans le débat de fond quand quelque chose sera vraiment sur la table du gouvernement".

Elle s'est aussi déclarée disposée à rencontrer les acteurs tout en s'étonnant de n'avoir encore reçu aucune demande formelle en ce sens.

"Je veux bien me mettre à la table, mais pour cela il faut que j'aie un interlocuteur. Et pas quelqu'un qui crie quand il s'assied en face de moi... (...) Vous me connaissez, j'ai toujours pu entendre les demandes quand elles sont raisonnables".

L'action est prévue ce mercredi à 10h00 au siège du gouvernement de la FWB, place Surlet de Chokier. Celle-ci est menée par la FEF, et appuyée par les jeunesses syndicales ainsi que les jeunes socialistes, Ecolo J, DéFI Jeunes et le COMAC (PTB).

"Tous ensemble, nous demandons une réforme ambitieuse, qui augmente les montants octroyés et élargit les critères d'accès pour réellement aider les étudiants dans le besoin", selon un communiqué.