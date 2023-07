Un marin australien survit, avec son chien, à deux mois d’errance dans le Pacifique (vidéo)

Un bateau pris dans la tempête

Tim Shaddock 51 ans, résidant à Sydney, et sa chienne Bella avaient quitté la ville balnéaire de La Paz, au Mexique, en avril, et prévoyaient de parcourir environ 6.000 km avant de jeter l’ancre en Polynésie française. Un sacré périple, déjà. C’était sans compter sur une complication de taille. Quelques semaines après leur départ, une tempête a endommagé leur bateau : plus aucun équipement électronique sur le bateau.

Poisson cru et eau de pluie

Fort heureusement, ce lundi 17 juillet, un hélicoptère qui accompagnait un thonier, selon le média 9News, les a repérés, puis sauvés. Barbe hirsute et visiblement fatigué, Tim Shaddock est toutefois en “très bonne santé”.

”Désormais j’ai juste besoin de repos et de bons repas car j’ai été seul en mer pendant longtemps”, a-t-il déclaré à la télévision australienne le naufragé.

Malgré un manque de nourriture, le rescapé a pu s’alimenter et nourrir sa chienne grâce à son matériel de pêche. Ils se sont tous deux hydratés à l’eau de pluie et abrités du soleil sous l’auvent du bateau.

Bella, une compagnie capitale

Un véritable miracle rendu possible, selon le professeur Mike Tipton, expert en survie en mer, par la présence de l’animal qui a pu “faire la différence” et permis de rompre le sentiment de solitude. “Vous vivez au jour le jour et vous devez avoir une attitude mentale très positive pour traverser ce genre d’épreuve et ne pas abandonner”, a-t-il expliqué à 9News.

Tim et Bella devraient bientôt être ramenés au Mexique.