Agression des camps scouts : y a-t-il une impunité pour les jeunes délinquants ?

"H abitant Mouscron, il nous est difficile de nous rendre compte de ce qui se passe exactement là-bas. J’ai contacté la police de Durbuy qui est bien au courant de la situation sur place, mais qui répond ne pouvoir gérer en surveillant le camp 24 h sur 24. Je suppose que ce groupe doit pourtant être connu dans le coin… Je trouve scandaleux qu’à nouveau les agissements de certaines personnes malveillantes resteront sans suite, et leur permettront de recommencer à leur gré."

Mineur: incapacité de discernement

Les relations entre la justice et les mineurs sont régies par le décret du 18 janvier 2018. "C’est un modèle protectionnel, explique Cécile Mathys, psychologue et professeure au département de criminologie de l’ULiège. Avant 18 ans, le mineur est associé à une incapacité de discernement. Avec cette logique, on met en place des mesures éducatives, non des peines. On est sur des faits qui sont “qualifiés infraction” et ne sont pas des infractions en tant que telles, même si on peut avoir une phase provisoire et une phase de fond."

Que va-t-il se passer pour ces jeunes ?

Il n’y a pas d’impunité pour autant. Des procédures se sont enclenchées à partir du moment où la police a dressé un procès-verbal, comme l’explique la Pr Mathys. "Le PV est transmis au parquet qui se positionne. Il analyse s’il y a une saisine du juge de la jeunesse, et donc une judiciarisation, ou si ça reste au niveau du parquet."

Au stade du parquet, il y a plusieurs possibilités. Tout d’abord un classement sans suite. Puis une rencontre d’admonestation avec le criminologue de parquet. "C’est une rencontre avec les parents et le mineur concerné pour essayer de comprendre ce qui s’est passé, et rappeler la loi."

Des propositions en termes de justice restauratrice peuvent être proposées, "par exemple, une médiation peut être mise en place, explique Cécile Mathys. Le juge est saisi quand l’arsenal existant au niveau du parquet n’a pas suffi." Une médiation n’est pas toujours possible. "Soit parce que les faits ne s’y prêtent pas, soit parce que l’accord des parties concernées n’est pas obtenu, et aussi parce que c’est une procédure qui prend du temps. Et donc, en fonction de l’appréciation de la situation par le parquet, le juge peut être saisi."

Le juge de la jeunesse

Le juge a d’autres moyens d’action à sa disposition: "Des mesures restauratrices, dont les prestations d’intérêt général, puis des mesures de surveillance par le service de protection de la jeunesse (SPJ), des mesures d’accompagnement dans les milieux de vie, avec des équipes mobiles qui apportent une guidance individualisée."

La dernière étape, c’est le classement en IPPJ (institution publique de protection de la jeunesse). "Cette mesure est la dernière dans la hiérarchie, mais elle n’est pas toujours liée à la gravité des faits. Elle peut aussi dépendre du contexte sociofamilial."

Est-ce que ça fonctionne, avec les bandes de jeunes ? "On n’agit pas sur le groupe, il faut des approches individuelles, amener le jeune à retrouver des valeurs, qui l’amèneront à quitter ce groupe."

La psychologue explique que les bagarres de jeunes sont très fréquentes, que le groupe soit connu ou non des autorités judiciaires. "Et l’été est un moment de désœuvrement pour certains, avec l’absence d’école. On s’en prend aux figures institutionnelles: souvent l’école, la police… Mais pour ces jeunes, les scouts peuvent paraître comme quelque chose de conventionnel. Ça peut leur apparaître comme une façon de s’en prendre à une figure institutionnelle présente dans la société. "