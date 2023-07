Départ en vacances: Touring prévoit un week-end chargé sur les routes

En direction de la France, des files pourront se former dès vendredi après-midi (orange). Samedi, la journée sera classée rouge vers le sud. Les embarras de circulation commenceront assez tôt et persisteront jusqu'en fin d'après-midi, principalement dans la vallée du Rhône (A7), sur les autoroutes longeant la Méditerranée (A8 et A9) et l'autoroute du sud-ouest (A10), précise Touring, qui conseille aux voyageurs de partir dimanche (vert).

Les prévisions sont similaires pour les départs vers l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, avec un vendredi classé orange et un samedi encore plus chargé (rouge) sur les routes.

Dans le sens des retours, en Belgique, la circulation pourra être difficile le dimanche soir, surtout en direction de la capitale sur l'E40 Ostende-Bruxelles.

Des embouteillages sont également attendus le samedi en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Italie (orange). Le lendemain, les vacanciers seront encore nombreux à rentrer chez eux, mais le trafic sera plus fluide.

Depuis la France, Touring n'annonce aucun problème majeur.