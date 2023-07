31% des entreprises recrutent avec l’intelligence artificielle : "C’est un changement progressif"

Pour rédiger les annonces

De nombreux employeurs utilisent déjà ChatGPT pour rédiger des annonces. C’est le cas de Manpower "Et on a remarqué que cela faisait partie du processus pour de nombreux collègues, explique Marc Vandeleene. Toutes les annonces ne sont pas identiques pour autant: on établit des bullet points, des listes de caractéristiques requises, et ChatGPT rédige un texte qui est structuré et attractif pour les réseaux sociaux. Cela nous fait gagner du temps, mais cela n’évite pas l’étape essentielle du briefing, pour répondre aux demandes des clients."

Pour scanner les CV

Cela fait déjà des années qu’il y a des techniques de tris de curriculum vitae sur base de mots-clés et lexiques. "Cela fonctionne un peu comme le moteur de recherche pour rechercher vos vacances. On scanne les qualifications, les compétences et les expériences" dit M. Vandeleene chez Manpower.

Et pour les postes où il y a pénurie de main-d’œuvre ? "On change les paramètres de recherches, un peu comme quand vous assouplissez vos critères pour les vacances, en élargissant la zone ou en revoyant les dates… La souplesse n’est pas possible dans tous les métiers – dans le milieu médical, électricien, sécurité informatique – il y a des certifications qui sont absolument nécessaires. Ailleurs, on constate que les sociétés sont prêtes à mettre la barre moins haut au niveau du diplôme et investir sur base d’une personnalité, que l’on forme."

Interview d’embauche par chatbot

La nouvelle application des services RH, c’est une première interview faite par chatbot. Comment ça marche ? "C’est comme sur les sites commerciaux: le 1er contact se fait par un chat, comme quand vous allez sur le site commercial d’un magasin et qu’un robot vous demande “Comment puis-je vous aider ?” Puis l’humain peut prendre le relais, ou arriver dans une phase suivante."

Quand on demande à Marc Vandeleene s’il ne craint pas que le candidat réponde lui aussi avec l’aide de l’intelligence artificielle, il n’est pas inquiet: "La technologie ne remplace pas la décision finale et si la personne n’a pas la compétence, cela finira par apparaître… un peu comme un étudiant qui rédige son mémoire avec ChatGPT ne fait pas le poids devant le jury."

Selon Marc Vandeleene, la technologie ne remplace pas l’interaction humaine. "Elle fait gagner du temps sur des tâches répétitives pour le consacrer à des tâches relationnelles importantes."

Formation et accueil

L’accueil d’un "petit nouveau" peut être une de ces tâches répétitives… et donc parfaite pour une IA, d’après Marc Vandeleene. "Plutôt que de donner à un nouvel employé un syllabus à lire, avec tous les procédés, on peut l’accueillir avec un avatar, qui lui donne une formation plus interactive et agréable."

Il souligne que ce qui peut sembler laborieux pour les travailleurs plus âgés est intuitif pour la génération 1980-2000, plus ouverte à la technologie.

"Il ne s’agit pas de remplacer tout le volet RH par la machine. C’est un changement progressif, dans lequel il ne faut pas brûler d’étapes. On ne prévoit pas une substitution mais un transfert de l’expérience."