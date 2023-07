Les 7 infos à connaître sur la fertilité

1 L’infertilité touche qui ? Beaucoup de monde, d’après le Dr Luyckx: "Une personne sur six souffre d’infertilité, selon l’OMS. Les femmes avaient en moyenne quatre enfants dans les années 50 contre 2 maintenant (NDLR et même 1,53 enfant par femme en 2002).

2 L’âge de procréer recule L’âge moyen de la première grossesse arrive plus tard exactement, 31,2 ans en Belgique 2022. "Or, l’âge idéal pour procréer, c’est idéalement avant 35 ans, parce qu’après, la fertilité baisse fortement, surtout chez la femme. On a un pool d’ovocytes dès la naissance, et leur nombre diminue jusqu’à la ménopause. L’âge joue sur la quantité d’ovocytes, mais aussi sur leur qualité.

3 La congélation d’ovocytes On ne peut pas pour autant prôner la congélation d’ovocytes pour toutes les femmes, selon la gynécologue. "Il y a parfois des femmes qui viennent me voir parce qu’elles ont un fort désir d’enfant. Malgré l’absence de compagnon, elles veulent mettre toutes les chances de leur côté, en recourant à l’egg banking."

La congélation d’ovocytes est une démarche très coûteuse. Selon les centres, on tourne autour de 2500 € pour une 1re ponction, plus le coût du traitement hormonal, 500 € pour une 2e tentative. Et des frais pour maintenir en congélation d’environ 200 € tous les deux ans.

Le problème du poids Dans les cliniques de la fertilité, les équipes pluridisciplinaires travaillent de plus en plus sur la question du surpoids. "On a instauré un contrôle de BMI, et un suivi par des diététiciens et nutritionniste. Car le BMI des parents influence le résultat des fécondations in vitro. On estime q’une baisse de 5 à 10% du BMI améliore les chances de grossesse ! Mais le surpoids joue aussi sur la grossesse elle-même, en augmentant notamment le risque de diabète de grossesse… Un BMI supérieur à 30 diminue le nombre de naissances vivantes de 15%" "La PMA ne solutionne pas tout, dit la spécialiste. Même avec un syndrome d’ovaire polykystique, des mamans arrivent à avoir une grossesse spontanée, grâce à une réduction du BMI."

5 Le facteur pollution Si les femmes sont moins fertile, ce n’est pas seulement lié à l’âge, ou au poids. "Le tabac divise par deux les chances de grossesse, que ça soit l’homme ou la femme qui fume. Il double le risque de fausses couches, il retarde d’un an le taux de fertilité. Le but n’est pas de culpabiliser les couples, mais de les soutenir pour l’arrêt ou la diminution, par l’intervention d’un tabacologue, par exemple. Les perturbateurs endocriniens sont également un élément qui favorise l’infertilité.

6 Le stress Le symposium a remis sur la table la question du stress et "c’est dans la tête". "Une psychologue de Saint-Luc a présenté la difficulté pour les couples d’entendre cette phrase culpabilisante. Les infertilités idiopathiques représentent 10 à 15% du total, et on estime que le facteur psychologique n’est responsable que dans 5% des cas. C’est le plus souvent une combinaison de facteurs, et il est important d’accompagner les couples.

7 La nécessité d’informer les jeunes Le symposium a mis l’accent sur l’importance d’inculquer aux jeunes de 18-25 ans la notion de "fertilité", "pour que les jeunes puissent se positionner et être informer", dit le Dr Luyckx.

"Le but n’est pas de les inciter absolument à avoir des enfants jeunes, mais qu’ils aient la connaissance de cette réalité biologique: à partir de 38 ans, 20% des personnes sont déjà infécondes, après 40 ans, c’est une personne sur deux. Et après 43 ans, seulement 5 à 10% des femmes peuvent encore être mères. Alors oui, il y a des grossesses spontanées qui surviennent plus tard, mais c’est rare."

La Flandre a déjà un site internet qui propose aux jeunes des informations sur leur fertilité. "L’équivalent francophone est en construction, mais nous sommes un peu en retard. Ce sera un site internet à disposition des enseignants et des jeunes: on pourra y poser des questions et faire un check-up fertilité, s’informer… Mais sans pour autant ériger le fait d’avoir des enfants en norme: il y a des jeunes qui ne veulent tout simplement pas d’enfants."

L’absence d’enfants doit être un choix que l’on pose, pas que la vie leur impose, par méconnaissance, en somme.