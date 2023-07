Halo Steelrings: fin de partie pour la forge de Seraing

Mais jeudi, les liquidateurs ont annoncé que les jeux étaient faits. Cette semaine de fermeture annuelle pour l’entreprise débouche sur une fermeture définitive. Et sur le lancement du licenciement collectif pour la soixantaine de travailleurs de l’usine. Sans oublier la quinzaine de personnes toujours employées chez le sous-traitant Hydroméca.

"Ils y croyaient"

L’ancienne forge de Seraing est une filiale du groupe Arcelor-Mittal. En 2020, l’entreprise est cédée au fonds allemand de private equity Callista. Qui laisse aller Halo Steelrings sans y investir un seul euro.

Il y a un an, le groupe John Cockerill s’est porté candidat au rachat de l’entreprise, spécialisée dans les couronnes laminées sans soudure, les bague en acier pour les éoliennes, les "pneus" ferroviaires (métro ou tram) ou les électrolyseurs qui produisent de l’hydrogène, mot magique du Plan de relance, à tous les étages. Mais John Cockerill, qui développe une deuxième gigafactory "hydrogène", a décommandé le rendez-vous chez le notaire en dernière minute.

Depuis, le management local n’a pas ménagé son énergie pour monter un business plan sur 3 ans. D’autant que Halo Steelrings se situe au croisement de plusieurs voies royales parmi les créneaux économiques porteurs. " Et lors des réunions avec Wallonie Entreprendre (NDLR: l’outil financier de la Région wallonne) et Noshaq, le business plan n’était pas remis en cause, rappelle le délégué principal FGTB Vincent Moreno. Il fallait le montage financier: 5 millions pour la maintenance, les stocks et une ligne de crédit". Ces dernières semaines, les équipes y croyaient encore. Tout espoir n’était pas perdu. "Il y avait du concret et toujours des signaux de reprise."

Jusqu’à l’annonce de ce 13 juillet.

"On accuse le coup. Les gens ici sont très attachés à leur usine. Ils y croyaient… Des clients fidèles, un marché porteur… "

Et la Région ?

Au cabinet du ministre de l’Économie Willy Borsus, on insiste: la Région aussi s’est démenée pour dénicher des repreneurs. "9 groupes belges et internationaux se sont d’abord penchés sur ce dossier, sans le finaliser."

Pour quelles raisons ? Besoins en investissement trop lourds, pas de stocks, "non-compétitivité de l’entreprise sur le marché de l’éolien", "surcoût par rapport à une autre technologie (le cintré soudé) pour le marché de l’hydrogène". Etc.

Et le gendarme européen n’aurait pas toléré une reprise wallonne, au nom des règles sur les aides d’État, ajoute le ministre.

Les syndicats, qui attendaient beaucoup de la Région, préparent une réaction pour le début de la semaine prochaine.