Un 14 juillet sous haute surveillance : 100 jours plus tard, rien n’est "apaisé"

Cela a marché un temps, puisque les grévistes et les syndicats ont fini par jeter l’éponge. Avant que le vent du chaos ne revienne par la fenêtre...

Le spectre des émeutes

Depuis, de violentes émeutes qui ont secoué la France - conséquence de la mort du jeune Nahel, abattu à bout portant par un policier lors d’un contrôle routier -, et le spectre d’une nouvelle flambée de violence à l’occasion de la fête nationale est bien là. En conséquence, c’est un dispositif de sécurité XXL qui a été annoncé cette semaine par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin : quelque 130 000 policiers et gendarmes vont être déployés sur le territoire, accompagnés d’unités d’élite pour les appuyer (GIGN et RAID) ; en sus, les bus et tramways ne circuleront plus dès 22 heures dans les grandes zones urbaines françaises, Île de France comprise.

Par décret, le gouvernement a également interdit la vente et l’utilisation de feux d’artifice (hormis pour les professionnels du secteur) sur tout le territoire.

À Paris et en périphérie de la capitale, la préfecture a pris un arrêté "autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs afin de prévenir les atteintes à la sécurité et aux biens à Paris, dans certaines communes du département des Hauts-de-Seine (92) et dans toutes les communes du département de Seine-Saint-Denis (93) ". Un arrêté d’application depuis le 10 juillet. Dans la capitale même, les rassemblements non-déclarés sont interdits dans un très grand nombre de zones à l’occasion de ces "festivités".

Peu de réflexion

Bref, la fête nationale s’annonce sous haute surveillance, alors que l’exécutif s’est muré dans le silence quant aux causes profondes qui ont abouti à la révolte d’il y a quelques semaines. "Lors des émeutes, Emmanuel Macron était à Marseille, et il n’y a pas eu le début d’une réflexion pour aborder le problème de fond (NDLR : de la révolte alors en cours) ", remarque Virginie Malingre, politologue et professeure à la Kedge business school. "Pourtant, dit-elle, il y avait matière à réflexion : Marseille, les quartiers Nord, c’est très chaud. Depuis, on est dans la politique du rien, du vide. On est dans la violence, la menace. C’est un moment a-démocratique : tout passe en force" (NDLR : notamment la réforme des retraites).

"Détermination"

En matière de fermeté, il est vrai que le président français n’y va pas de main morte. En mars dernier, M. Macron dénonçait les "factieux" et les "factions" prêts à se glisser parmi les manifestants. Mercredi, lui et son ministre de l’Intérieur ont réitéré leur "détermination" à garantir le calme sur tout le territoire. M. Darmanin a promis une "grande fermeté" à l’égard de ceux qui voudraient gâcher la fête, quand M. Macron a expliqué à Vilnius que "le calme est une condition à tout et le respect de l’ordre républicain doit être respecté partout". Avant de saluer le travail des "forces de sécurité intérieure", "sapeurs-pompiers", mais "également de notre justice qui a pu permettre le retour au calme dans toutes les villes qui ont été touchées par ces émeutes". Le "travail en profondeur", ainsi que l’a décrit le président la république, attendra, puisqu’il dépend des "leçons à tirer de ces violences urbaines dont la nature est très différente de ce que nous avions connu jusqu’ici", a précisé Emmanuel Macron.