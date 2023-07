OTAN : l’amertume ukrainienne demeure palpable

L’Ukraine doit attendre

Les sourcils légèrement froncés, la voix lasse, le président ukrainien s’est toutefois félicité d’un accord "très réussi sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine ", pendant que son pays est toujours, bon an mal an, en attente d’une invitation à rejoindre l’OTAN. Alors en route pour le sommet, Zelensky s’était désolé de l’absence d’échéances pour une telle entrée, les alliés ne pouvant se prononcer sur une adhésion avant la fin de la guerre. Surpris par une telle sortie, les Occidentaux on fait comprendre à l’Ukrainien qu’ils faisaient leur maximum, le ministre de la Défense britannique Ben Wallace allant jusqu’à dire que son pays n’était "pas Amazon" - façon de dire que Zelensky pourrait se montrer reconnaissant de la part d’Occidentaux qui l’abreuve en armes de toute sorte...

Soutien éternel

Pour ménager la frustration du président ukrainien, le G7 s’est toutefois accordé sur un soutien continu à l’Ukraine, auquel se sont joints d’autres pays, comme l’a souligné Zelensky jeudi : "Six pays ont déjà rejoint les sept plus grandes démocraties du monde avec lesquelles nous nous sommes entendus hier sur des garanties de sécurité: la République tchèque, le Danemark, les Pays-Bas, la Norvège, l’Espagne et la Suède." La Belgique réfléchirait actuellement à se joindre à ce soutien financier et militaire, ce qui vaut aussi pour l’Union européenne, qui devrait consacrer un demi-milliard d’euros à la production de munitions destinées, entre autres, à l’Ukraine. En plus des missiles longue portée promis par la Grande-Bretagne et la France, les avions (F-16) en provenance d’une dizaine de pays membres de l’OTAN vont être livrés cet été et pourraient être livrés d’ici la fin de l’année.

L’est sous pression

Sur le front, difficile de voir les bénéfices de la contre-offensive ukrainienne en cours. Ces deux derniers jours, les combats ont fait rage à l’est, avec des poussées russes vers Kupyansk et Lyman notamment, a communiqué le ministère de la Défense ukrainien. l’affrontement continue à Bakhmout, qui fut longtemps l’épicentre du conflit. Les efforts ukrainiens semblent surtout se concentrer au sud, dans les directions de Melitopol et Berdiansk. "L’ennemi déplace maintenant ses unités et utilise toutes les réserves disponibles", assure le ministère de la Défense ukrainien. Signe de craquelures sur cette ligne du front consolidée pendant des mois par les troupes de Poutine ? Du côté du Kremlin, l’on assurait cette semaine que les équipements fournis par l’occident, tels les chars Leopards, "brûlent aussi bien" que les tanks soviétiques. Mais certains signaux laissent planer le doute sur la confiance censée régner au Kremlin, en particulier en ce qui concerne la livraison de missiles longue portée occidentaux. Ce vendredi, Vladimir Poutine réunissait d’ailleurs son conseil de sécurité,afin de décider de "mesures supplémentaires pour assurer la protection des installations critiques".