Les épisodes de sécheresse vont se répéter: voici le plan de la Wallonie pour s'y préparer et s'en prémunir

Va-t-on voir émerger des méga-bassines en Belgique, à l’image de celles qui créent la polémique en France, à savoir des réservoirs d’eau artificiels qu’on remplirait quand les nappes phréatiques sont pleines pour ensuite réutiliser cette eau en période de sécheresse ? Sans citer cet exemple en particulier, le député André Antoine (Les engagés) s’est inquiété dans une question écrite à la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), de la situation: que met en place la Région pour répondre aux potentielles restrictions d’eau ? "Chaque année, les canicules arrivent de plus en plus tôt, sont de plus en plus longues, mais aussi et surtout, plus intenses, constate le Brabançon. Et le scénario ne semble pas près de s’améliorer selon les spécialistes." Les épisodes de sécheresse vont inévitablement se multiplier, avec pour conséquence des tensions sur les réserves d’eau.