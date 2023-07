La Région veut pérenniser les SAMIs, ce service méconnu qui vérifie si votre logement vous rend malade

En Wallonie, les Provinces (sauf celle de Liège) disposent d’un Service d’analyse des milieux intérieurs. Ces SAMIs interviennent gratuitement, sur prescription médicale, afin de valider ou aider à établir un diagnostic médical.

Traquer les champignons

C’était le cas il y a peu chez Maria (prénom d’emprunt) où Diane Servais intervenait à la demande d’une pneumologue. La mission de la biologiste de Hainaut Analyses (le laboratoire de la Province) ? Chercher dans le logement d’éventuelles traces d’Aspergillus. Un champignon microscopique, qui se développe dans un lieu mal aéré ou trop humide, et peut provoquer des infections respiratoires graves. C’est le cas de Maria qui souffre d’asthme sévère. La présence de moisissures pourrait en être la cause ou au moins un facteur aggravant, pense sa pneumologue.

Pour traquer le micro-champignon – et d’autres polluants éventuels – le travail de Diane Servais est méthodique: inspection des murs de la cave aux chambres avec un détecteur d’humidité, vérification du compteur d’eau (pour la présence de plomb), aspiration du matelas (pour les acariens), vérification du contenu des armoires (pour rechercher d’éventuelles traces de moisissures), prélèvement d’air ambiant pour une mise en culture d’éventuels champignons présents dans l’air, prélèvement d’air dans les meubles pour la détection de formaldéhyde (cancérigène et irritant pour le système respiratoire), etc.

Modifier les mauvais comportements

Cette partie technique va durer près de trois heures. Et elle s’accompagne d’une discussion approfondie avec la patiente au sujet de l’utilisation des produits d’entretien, d’insecticides ou de parfums d’ambiance, des habitudes en matière d’aération du logement ou de la possibilité d’avoir des polluants ramenés dans le logement depuis l’extérieur (le travail de son mari par exemple). C’est également l’occasion pour la biologiste du laboratoire de la Province de prodiguer quelques conseils de prévention: éliminer cette bombe d’insecticide, utiliser des housses de lit antiacariens, un aspirateur avec filtre HEPA (haute efficacité pour les particules aériennes), bien gérer le taux d’humidité de l’intérieur, etc.

Et ce travail n’est que le préambule à celui de l’analyse en laboratoire des échantillons prélevés et de la rédaction d’un rapport détaillé pour le médecin prescripteur. Un gros boulot, donc.

Délais d’attente très longs

Des missions de ce type, le SAMI hennuyer doit en assurer au moins 200 par an et Diane Servais est désormais seule pour le faire, puisque son collègue est parti à la retraite et n’a pas été remplacé. À moins que les mesures décidées par le gouvernement wallon (voir ci-contre) changent la donne, les délais d’attente (de l’ordre de 4 mois aujourd’hui) risquent d’être bien plus long pour des patients qui attendent de savoir si c’est leur logement qui les rend malade…

"Ces problèmes de santé demandent aussi une réponse politique"

À 76 ans, le docteur Marc Jamoulle a logiquement un peu levé le pied. Mais depuis sa maison de santé de Gilly, au nord de Charleroi, il a souvent fait appel au SAMI et continue à le faire occasionnellement. "Même si on n’ose plus lui envoyer trop de cas, car elle est débordée cette pauvre dame, dit-il au sujet de Diane Servais. C’est scandaleux d’ailleurs qu’on ne leur donne pas plus de moyens."

Le docteur Jamoulle se dit adepte de la "santé globale". Pas au sens holistique ("je ne suis pas un gourou", rit-il), mais en tenant compte de l’environnement dans lequel évoluent ses patients. "Quand un mouflet est hospitalisé 3 fois pour bronchite, on peut se poser des questions sur l’endroit dans lequel il vit, dit-il. Et quand on vient me trouver pour des bronchites à répétition, je ne me contente pas de refourguer des médocs." Car le médecin carolo le constate – a fortiori avec des populations plus socialement défavorisées avec lesquelles il travaille –, qu’il arrive fréquemment que le milieu intérieur soit en cause dans la pathologie. Malheureusement, si le docteur Jamoulle souligne "le super travail et les rapports en béton du SAMI", cela ne sert souvent à rien, dit-il.

Car, même si les locataires disposent de voies de recours légales, la plupart du temps les propriétaires ne font pas les travaux pourtant nécessaires pour améliorer la santé de leurs locataires. "Et je parle autant des privés que de la Sambrienne dont les logements sociaux sont vétustes et dépassés."

Pourtant, dans les cas soulevés par le travail du SAMI, la réponse n’est pas ou pas uniquement médicale, souligne le médecin généraliste. "Quand ces problèmes de santé ont une origine socio-économique, la réponse doit aussi être politique ou au minimum socio-économique."