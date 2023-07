La loi européenne de restauration de la nature survit à un vote crucial : une défaite pour les "négationnistes" de la catastrophe environnementale

Le PPE désavoué

Malgré l’opposition d’une grande partie des droites européennes (extrême droite, conservateurs et certains libéraux), il apparaît que certains centristes (notamment chez Renew), ainsi que quelques "brebis galeuses" au sein du PPE, le grand parti conservateur qui souhaitait voir la loi torpillée, ont finalement fait pencher la balance du côté de la défense européenne de l’environnement. C’est le cas du belge Benoît Lutgen, dont les partis (les Engagés) appartient justement à la famille PPE.

Malgré de nombreuses réticences, Lutgen a posé un choix qui, souligne-t-il, ne va pas sans contreparties. "Lors du premier vote, je voterai contre le rejet de la loi de restauration de la Nature" avait-il annoncé ce mercredi. "J’en appelle à tous les parlementaires et à ceux qui veulent restaurer la Nature: soutenez mes amendements pour un financement à la hauteur de l’ambition..."

La loi risque en effet d’être sévèrement amendée par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne. Mais en attendant, c’est une défaite majeure pour le PPE et son chef de file, l’allemand Manfred Weber. "Nous sommes déçus du résultat du vote sur la loi de restauration de la nature, malgré les objections et les inquiétudes de trois commissions parlementaires (NDLR : Environnement, Agriculture et Pêche). Nous craignons que cette loi soit contre-productive et ait des conséquences sociales et économiques importantes", a fait savoir le parti par voie de communiqué.

Pour rappel, le président de la Commission Environnement du parlement, le français Pascal Canfin (Renew), avait dénoncé les manoeuvres du PPE au sein même de la Commission Environnement (les députés réputés favorables à la loi avaient été suppléés par d’autres députés qui y étaient opposés).

Alors que l’avenir du projet de loi semblait pour le moins mal embarqué après l’absence de majorité dans les diverses commissions qui en avaient la charge, Canfin avait insisté sur le fait qu’au sein du PPE, mais aussi au sein de son propre parti, des voix pouvaient encore s’exprimer en faveur du texte. Ce mercredi, il exultait : "Nous venons de voter la loi de restauration de la nature. Nous sommes au rendez-vous de notre avenir! L’opération de l’extrême droite et de Manfred Weber a échoué. Un vraiment moment de bonheur!"

Préserver les agriculteurs

Comme lui, le rapporteur de la loi, l’espagnol César Luena (S&D, gauche), a laissé exploser sa joie : "Ça a été dur, mais nous l’avons fait! Merci à toutes les personnes et organisations qui ont travaillé avec nous pour rendre possible une loi de restauration de la nature." "Merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous pour rendre cela possible. Ce n’était pas facile, mais nous y sommes parvenus!" "Ce n’est pas une loi contre les agriculteurs", a poursuivi l’Espagnol au cours de la conférence de presse qui a suivi ; "c’est une loi pour la nature", a-t-il poursuivi, soulignant l’importance d’une "majorité sociale" au parlement contre ce qu’il a appelé les "négationnistes" de la catastrophe environnementale en cours. Le salut, a-t-il dit en substance, viendra des urnes, a-t-il souligné, alors que l’échéance électorale européenne se profile d’ici moins d’un an et que l’extrême droite progresse un peu partout en Europe.

Du côté des Verts européens (Green/EFA), on exultait pareillement : "Merci pourr l’immense mobilisation qui a permis cette victoire! Nous sommes la nature qui se défend!", s’est exclamée la Belge Saskia Bricmont, qui avait revêtu, avec quelques-uns de ses collègues écologistes, un tee-shirt au message de circonstance : "Restore Nature" (restaurez la nature).

Si le projet de loi est sauvé, le rapporteur César Luena a toutefois admis que cela s’est fait au prix de "très nombreux amendements", y compris sur des points centraux, telle l’agriculture. Et pour cause, certains députés ayant voté en faveur de la loi ont soumis son adoption à de strictes conditions, telle la préservation des budgets de la PAC (politique agricole commune) ou à des clauses de rendez-vous afin de monitorer l’impact (sécurité alimentaire, inflation...) de la loi, comme l’a fait savoir l’eurodéputé "dissident" Benoît Lutgen.

Bref, la négociation, qui se poursuit à présent entre différents représentants de la Commission européenne, du Conseil et du Parlement européen (trilogue) s’annonce très tendue, même si le rapporteur Luena table sur une adoption d’ici la fin de l’année.