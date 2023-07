Réforme des pensions : des mesurettes pour tenter de convaincre l’Europe

Pour rappel, en juillet de l’année dernière et à la veille de ses congés, la Vivaldi avait en effet atterri sur un premier paquet de mesures qui n’avaient, alors, pas convaincu.

Ajustements

Vertement critiqué de toutes parts, ce premier accord avait même été recalé par l’Europe ! Menaçant de ne pas libérer la première tranche de l’imposant – et nécessaire – Plan de relance, la Commission européenne avait ainsi obligé la Belgique à revoir ses plans, et ce en vue d’assurer notamment la soutenabilité de son système de pensions.

Ce lundi, donc, nouvel essai : le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld), flanqué de la ministre de tutelle Karine Lalieux (PS) et du vice-Premier David Clarinval (MR), est venu présenter face aux médias les grandes lignes d’un nouvel accord censé apporter les corrections nécessaires et répondre ainsi aux critiques européennes.

Révision du bonus pension, adaptation de la cotisation sociale spéciale visant les primes payées dans le cadre des pensions complémentaires ou encore plafonnement à 0.3% de la péréquation des pensions des fonctionnaires, " ce nouveau paquet s’ajoute aux décisions prises à l’été 2022", a précisé d’emblée le Premier ministre De Croo, qualifiant de "positive" une réforme jugée "équilibrée" par la ministre Lalieux et "qui récompense les travailleurs".

"Au pays des merveilles"

Additionnées, ces mesures devraient, selon les estimations de la Vivaldi, permettre de "réduire le coût du vieillissement en Belgique de 0.5% du PIB à l’horizon 2070". De quoi apporter une réponse "crédible" et "sérieuse" aux attentes de l’Europe, a estimé pour sa part David Clarinval.

" Je ne pense pas que ce sera de nature à convaincre la Commission européenne", rétorque cependant Jean Hindriks, professeur d’économie à l’UCLouvain, lequel ne note "pas de changements radicaux" par rapport à ce qui avait été présenté l’été dernier.

Comme exemple, l’économiste note que le plafonnement de la péréquation était de toute façon déjà inférieure à 0,3% pour trois quarts des pensions des fonctionnaires concernés.

Quant au bonus pension, "on est un peu dans “Alice au Pays des Merveilles”, où l’on fête les non-anniversaires ", grince Jean Hindriks, qui explicite : "On appelle ici un bonus ce qui est en fait un non-malus. On verse un bonus pour travailler au-delà de l’âge de départ à la pension anticipée. On n’encourage donc pas à travailler plus longtemps, mais à travailler jusqu’à l’âge de la pension. On est un peu seul au monde de ce point de vue là…".

Surtout, cette mesure "qui va en plus coûter plus cher" reflète selon l’économiste le fait que l’on "ne s’attaque pas au cœur du système belge, qui comporte trop tôt des incitants (NDLR : au départ à la pension anticipée). En réalité, c’est au niveau de la réforme du travail qu’il faudrait agir. On n’a pas fait de réforme des fins de carrière. Or, c’est là qu’il faut aller chercher les solutions pour encourager à travailler plus longtemps : on cherche à faire travailler plus longtemps les 55+ et on donne un bonus à 63 ans. Ça ne va rien changer… "

Fragilité

En résumé, "clairement, on fait ici un peu d’ajustements à la marge pour atteindre le chiffre magique de 0,5%", constate encore le professeur de l’UCLouvain, qui insiste : "Et on vise 2070 ? C’est un peu surréaliste". D’autant que " nous avons un modèle au sein duquel les dépenses pour les pensions augmentent deux fois plus rapidement que les cotisations. Ce n’est pas tenable".

Et de conclure : "C’est le reflet de la fragilité de notre gouvernement. On n’apporte pas de réponse, on procrastine. Comme l’a fait le gouvernement précédent. Voilà une année de perdue… "