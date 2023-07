Entrepreneuriat : des Flamands plus fonceurs, vraiment?

"En 2013, il y a vraiment eu une cassure côté flamand : la création d’entreprises s’est envolée, tandis qu’elle n’a toujours pas complètement décollé en Wallonie...", s’inquiète Arnaud Deplae, secrétaire général de l’Union des classes moyennes. Est-ce parce que la prise de risque est plus aisée en Flandre, où l’on est sûr de retrouver un emploi si l’activité indépendante ne fonctionne pas? Ce qui est certain, c’est qu’il n’y pas d’explication univoque..."

Un écart à relativiser

Plutôt que de pointer d’emblée une mentalité plus fonceuse au nord du pays, Marcus Dejardin, professeur d’économie à l’UCLouvain et à l’UNamur, tient à nuancer ces données.

"Il est vrai qu’il y a un petit avantage en Flandre en ce qui concerne le travail indépendant, mais la différence n’est pas si interpellante que cela. En réalité, si on ramène la création d’entreprises au stock d’assujettissements à la TVA, cela se corrige." Les ordres de grandeur deviennent alors un peu plus comparables.

"On peut également ramener les chiffres de la création d’entreprises à la population. Car, on a tendance à l’oublier, mais les Flamands sont plus nombreux que les Wallons. La population est plus dense au nord du pays, ce dont on doit tenir compte lorsqu’on analyse ces données, et qui peut également constituer une piste d’explication."

La notion de risque accru en Wallonie ne convainc, par contre, pas tout à fait le professeur namurois. "Deux arguments coexistent. On peut très bien considérer que, dans une région au taux de chômage élevé, la chance de décrocher un emploi salarié est relativement faible. Cette situation peut dès lors inciter le candidat à lancer son activité. Dans une optique plus pessimiste, l’idée consiste à dire qu’avec un taux de chômage élevé, les citoyens disposent d’un pouvoir d’achat relativement faible, ce qui offre peu d’ouvertures et d’opportunités à la création d’entreprises."

Des politiques différentes

Malgré ces nuances, l’avantage entrepreneurial flamand subsiste. Pour tenter de l’expliquer, nos interlocuteurs évoquent notamment des politiques publiques régionales parfois très différentes.

"Au niveau wallon, ce qui est marquant, c’est qu’on a une pléthore de structures d’accompagnement pour les porteurs de projets, Je pense aux SAACE, qui sont les structures à l’autocréation d’emploi, par exemple, mais aussi aux opérateurs au niveau local, provincial. Le nombre d’accompagnateurs potentiels est assez phénoménal!", souligne Didier Van Caillie, professeur à HEC (ULiège).

Côté wallon, l’idée a été d’ouvrir cet accompagnement le plus largement possible, estime l’universitaire liégeois, alors que la Flandre s’est davantage concentrée sur une logique de simplification des structures d’accompagnement. "L’approche en Flandre consiste plutôt à aider l’indépendant ou la structure qui a déjà fait ses preuves. On va moins aider l’indépendant qui a une idée et qui veut se lancer que celui qui a démontré qu’il avait un bon concept, un vrai marché, et qui veut se développer. C’est ce qu’on appelle le “ scaling-up ”."

Pour la création d’entreprises au sens strict, cette importance des structures d’accompagnement en Wallonie présente néanmoins l’intérêt de constituer un premier filtre pour les candidats. Si le projet n’est pas convaincant, il sera recalé ou abandonné au fil des interactions avec les accompagnateurs.

"Cet aspect peut bien entendu expliquer les chiffres moins spectaculaires en Wallonie, puisqu’il y a ce filtre. En Flandre, on a plutôt tendance à laisser se créer les activités, et voir ce que cela donne par la suite."

En termes de politiques publiques, Marcus Dejardin avance encore - même s’il est impossible d’être exhaustif -, la différence d’engagement vis-à-vis de grandes stratégies européennes.

"Je pense par exemple aux “S3 ”, pour “ smart specialisation strategy ” Très concrètement, l’Europe a demandé à chacune des Régions d’identifier les domaines stratégiques dans lesquels elle souhaitait investir." L’exercice a été réalisé en Flandre comme en Wallonie, précise le professeur d’économie.

"La différence, par contre, c’est que la Flandre est beaucoup plus avancée en ce qui concerne l’utilisation de ses domaines d’innovation stratégiques." Un exemple : certaines aides dédiées à l’emploi ou à l’entrepreneuriat sont déjà orientées vers ces domaines. "Jusqu’ici, en Wallonie, on a fait l’exercice, mais on ne l’utilise pas encore pour cadrer les aides à la stimulation de l’activité économique. La bonne nouvelle, c’est que c’est en train de changer..."