Des généralistes et infirmiers à bout de souffle

Dans sa revue trimestrielle, cette dernière estime que l’ensemble des métiers de l’aide et du soin de première ligne sont touchés par ce phénomène. "Les rythmes et la charge de travail, combinés au stress du métier et à une rémunération trop faible, n’attirent plus les jeunes professionnels." Ces pénuries représentent dès lors un danger pour la santé des travailleurs du secteur, qui s’épuisent, en raison des sous-effectifs. Sans parler des répercussions en termes d’accessibilité et de qualité de soins pour les patients "alors que les besoins ne font qu’augmenter", notamment en raison du vieillissement de la population.

Un budget mal réparti

Face à cet état des lieux peu réjouissant, la Fédération des maisons médicales émet une série de recommandations. "Nous sortons cette publication aujourd’hui, parce que ces recommandations feront également partie de notre mémorandum en vue des élections de 2024", souligne Pascaline d’Otreppe, médecin généraliste dans une maison médicale à Bruxelles, et permanente politique au sein de la Fédération des maisons médicales.

Afin de proposer des soins de santé de qualité, la fédération estime qu’il est désormais urgent de reconnaître et revaloriser les métiers de première ligne. "Aujourd’hui, le modèle de santé en Belgique est très hospitalo-centré et privilégie les métiers spécialisés de seconde ligne (NDLR : les médecins spécialistes). Lorsqu’on prête attention aux budgets, on se rend compte que la proportion utilisée par la seconde ligne est énorme par rapport au coût des soins de santé de première ligne. Or, l’Organisation mondiale de la santé a prouvé que plus on mettait de moyens dans une médecine de proximité, basée sur la prévention et l’éducation, plus on faisait des économies sur les soins de santé, en général", précise le médecin. Une meilleure redistribution des budgets est donc indispensable, selon la fédération. Cette nouvelle ventilation permettrait d’améliorer les conditions de travail des soignants, mais aussi de mettre en place des dispositifs favorisant l’équilibre vie privée-vie professionnelle, et de réduire les écarts d’honoraires entre médecins généralistes et spécialistes.

Ces professionnels recommandent encore de renforcer les mesures incitatives visant à installer des maisons médicales dans les zones en pénurie. "Les jeunes soignants choisissent le plus souvent de travailler dans des grandes villes. Dans certaines régions de Belgique, on ne parle même plus de pénurie mais de déserts médicaux, poursuit Pascaline d’Otreppe. Ce que l’on demande, c’est d’avoir des politiques qui permettent de recréer des bassins de vie en région rurale afin d’attirer davantage de soignants dans ces communes."

La première ligne a-t-elle été négligée ces dernières années ? Pour notre interlocutrice, la réponse ne fait aucun doute : "Oui, et la meilleure preuve est certainement la crise du Covid. Un exemple : en ce qui concerne la deuxième vague, nous l’avions vue arriver assez tôt, en septembre, avant les soins intensifs. On a voulu alerter les politiques, mais on ne nous a pas entendus, car il y avait ce focus sur les chiffres des soins intensifs, précisément. La médecine générale et les soins de santé à domicile restent, aujourd’hui, non consultés en matière de politique de santé..."