1. De vraies motivations pour aller au bout du parcours

Pauline Gaillard et Antoine Mercenier cherchaient une liberté et une qualité de travail qu’ils ont trouvées en se lançant comme indépendants. ©Jacques Duchateau

Pour passer de la simple idée à l’acte d’entreprendre, les motivations du futur indépendant jouent un rôle prépondérant. "Ce déclic comporte évidemment de multiples facettes, entame Frédéric Ooms, chercheur en entrepreneuriat à HEC (ULiège). L ’une des clés est d’être dans une vraie motivation intrinsèque. Ce sera préférable pour aller au bout du parcours. Si la personne n’est pas dans cette dynamique, elle aura beaucoup plus de difficulté à accueillir les bonnes et les mauvaises nouvelles, qui seront pourtant inévitables."

De nombreuses raisons peuvent motiver l’intention d’entreprendre. La première, sans doute la plus évidente, relève de la nécessité. Certains individus lancent en effet leur projet parce qu’ils ont perdu leur job ou doivent le créer de toute pièce. La configuration familiale peut également encourager cet entrepreneuriat de nécessité, comme l’explique Kamanda Milele, créatrice d’une marque de cosmétiques, et actuellement à la tête d’un magasin d’alimentation africaine à Liège : "Je me suis lancée dans l’aventure parce que je suis seule avec ma petite fille de 7 ans. Avant, je travaillais comme éducatrice avec des horaires décalés, souvent tôt le matin ou en soirée. Mais en termes de garde, c’est juste ingérable! Or, ma fille est ma priorité. Je n’avais donc pas le choix : si je voulais travailler, il fallait que je devienne indépendante pour avoir cette flexibilité horaire."

Parmi les arguments rencontrés, la quête de sens personnelle et professionnelle est aussi très souvent citée. Des valeurs importantes bafouées sur le lieu de travail peuvent faire office d’élément déclencheur. "Au-delà de la vie familiale, de mon métier d’enseignante et des nombreux projets scolaires, je me rendais compte que je ne pouvais pas aider certains élèves correctement. Le système scolaire ne le permettait pas. Tout cela me pesait..." raconte Céline Cambron, qui gère aujourd’hui ses chambres d’hôtes éco-responsables à Marche-en-Famenne. "En 2018, j’ai fait un burn-out, j’étais vraiment dans une perte de sens, je ne trouvais plus ma place… Il m’a fallu des mois pour récupérer physiquement et psychologiquement, et revenir à ce qui allait m’animer, à mes valeurs."

Cette recherche de sens, de liberté et de travail qualitatif a également animé le Namurois Antoine Mercenier, qui a fondé son bureau d’étude spécialisé en éclairage. "Avant, je travaillais chez un grossiste dans le même domaine d’activité. Le déclic est venu chez moi parce qu’à un moment donné, je ne voulais plus aborder le travail de manière industrielle. Chez mon ancien employeur, je devais traiter une montagne de dossiers, j’étais constamment interrompu. J’avais cette impression de ne jamais pouvoir aller au bout des choses. Aujourd’hui, ma qualité de travail est bien meilleure." Avec son associée, Pauline Gaillard, Antoine peut désormais tisser de vrais liens avec ses fournisseurs et sélectionner les marques de son choix. Le duo travaille aussi dans une optique plus spécialisée. "On a également cette possibilité d’améliorer certaines connaissances et compétences. J’ai notamment pu développer mes compétences sur un outil qu’on utilise très souvent, en m’y mettant à fond."

"Clairement, si on a une raison d’être, une vraie motivation intrinsèque qui est alignée avec ce qu’on a envie de faire, cela va vraiment aider à lancer son projet dans de bonnes conditions", conclut Frédéric Ooms.

2. L’entourage, frein ou soutien inconditionnel

L’aventure entrepreneuriale est faite d’incertitudes, notamment financières. Pour franchir le cap, l’indépendant doit pouvoir compter sur un entourage attentif et soutenant, à divers égards. S’il est en couple, cette situation est souvent un avantage.

"Si je prends l’exemple des entrepreneurs hautement qualifiés, ce sont généralement des personnes en couple, qui peuvent se permettre de se lancer car le conjoint continue d’assurer les besoins familiaux, avance Julie Hermans, professeure en entrepreneuriat à l’UCLouvain. Ce sont des individus qui prennent un risque, certes, mais qui s’avère finalement assez limité."

Frédéric Ooms évoque, dans cette optique, la notion de "perte acceptable". "Concrètement, cela signifie que plus vous êtes dans une situation où vous avez un job, des emprunts à rembourser et une famille à nourrir, moins la perte acceptable pourra être élevée. C’est en tout cas un frein à l’envie d’entreprendre."

Céline Cambron a pu compter sur le soutien de son entourage pour ouvrir ses chambres d’hôtes. ©Jacques Duchateau

Afin de pouvoir envisager le statut d’indépendant, la notion de sécurité psychologique est donc essentielle. Le témoignage de Céline Cambron illustre parfaitement l’importance du soutien de la sphère familiale. "Je suis dans une situation qui m’a permis d’envisager le lancement de cette activité, avec un couple stable et des proches qui me soutiennent dans ce projet. Évidemment, ça aide!" Aujourd’hui, la Marchoise ne perçoit cependant pas de salaire complet de ce nouvel emploi. "L’idée était d’avoir un métier qui m’intéressait, avec des valeurs d’écologie et de durabilité qui me sont chères. J’ai désormais la possibilité d’être présente pour ma famille. C’était l’objectif, et j’ai la chance d’avoir pu faire ce choix!"

Bastien Jehotte a continué l’aventure entrepreneuriale grâce à l’appui de son épouse. ©Jacques Duchateau

Bastien Jehotte a quant à lui lancé un magasin dédié à l’apéro. Si ce petit commerce liégeois a vite trouvé son public, l’appui de son épouse a été crucial. "Il y a clairement des mois où je ne me suis pas payé de salaire complet. Et les mois où ça se passe bien, il faut accepter de gagner le salaire de quelqu’un qui sort des études ! Si mon épouse n’avait pas été là pour assurer la base, ça aurait été très compliqué."

L’entourage peut donc favoriser ou au contraire freiner l’envie d’entreprendre. Les habitudes familiales en termes de choix de carrière peuvent aussi influencer cette prise de décision.

"Pour caricaturer, si on a des parents qui ont été employés ou fonctionnaires toute leur vie, ils verront l’entrepreneuriat comme un choix risqué, et auront tendance à avoir une certaine réticence vis-à-vis de cette carrière", détaille Julie Hermans. Le soutien de l’entourage sera dès lors plus mesuré, voire impossible. "Or, est-ce vraiment plus risqué d’être entrepreneur que d’avoir un emploi salarié, en sachant qu’on peut le perdre à tout moment? Un emploi où on risque, a fortiori, de se retrouver dans des situations de burn-out?" Selon l’universitaire, cette prise de risque est finalement toute relative. "C’est au travers de nos normes sociales que l’on considère qu’un métier comporte plus de risques qu’un autre."

3. La flexibilité favorise la prise de risque

La personnalité influence-t-elle la volonté d’entreprendre ? Doit-on avoir certaines prédispositions pour sauter le pas ? S’il n’y a évidemment pas de profil type de l’entrepreneur, Julie Hermans estime que plusieurs traits de caractère et modes de pensée peuvent faciliter le déclic. "Les individus qui sont davantage dans les rêves, les aspirations, et donc dans la recherche d’opportunités pour rejoindre ces idéaux, quelle que soit la voie, vont avoir tendance à se lancer plus facilement. Ce sont des personnes qui ont moins tendance à voir les risques et les menaces que peut comporter ce changement."

Plutôt que de se pencher sur les traits de personnalité, Frédéric Ooms s’intéresse pour sa part au domaine de la cognition entrepreneuriale. Il s’est d’ailleurs récemment penché, avec toute une équipe de chercheurs, sur le cerveau des entrepreneurs. Cette étude a notamment mis en évidence une flexibilité cognitive accrue chez ces derniers.

Ce que ce champ du savoir a déjà démontré, "c’est que l’entrepreneur est dans un mode de pensée qui vise à contrôler son futur, plutôt que d’essayer de le prédire. Il va partir des moyens qui sont à sa disposition, et va utiliser toutes les ressources disponibles, s’appuyer sur son réseau, sur ses compétences et, en chemin, compléter cette boîte à outils pour réussir son pari."

Grand voyageur, Tom Evrard avait déjà tout quitté avant de se lancer comme indépendant. ©© Jacques Duchateau

Les entrepreneurs vont également faire preuve d’une grande flexibilité. "Ce sont des personnes qui vont accueillir les bonnes et les mauvaises nouvelles et s’adapter en fonction de celles-ci. En tant qu’indépendant, il faut pouvoir prendre les manettes de l’avion à un moment donné, et construire son futur."

L’expérience de Tom Evrard, ancien journaliste devenu instructeur de plongée, fait écho à cette propension à s’adapter à de nouvelles réalités. "Cela ne me faisait pas tellement peur de me lancer, parce qu’avec ma famille, nous avions déjà tout quitté une première fois pour voyager sur un voilier pendant plusieurs années. À l’époque, on avait tout vendu : de la maison à la voiture en passant par les casseroles et le téléviseur! Je savais que devenir indépendant était possible, à condition de me préparer correctement."

Pour Valérie Diez, c’est la passion qui a pris le dessus, après un licenciement. ©Jacques Duchateau

Si cette capacité d’adaptabilité fait défaut, l’expérience entrepreneuriale n’est pas impossible pour autant, estime Frédéric Ooms. "À ce moment-là, on en revient à la motivation intrinsèque, qui sera capitale pour appréhender ce parcours en zigzag, prendre les choses en main, et foncer."

Chez Valérie Diez, Arlonnaise qui a créé ses ateliers culinaires, c’est plutôt cet aspect qui a fait la différence. "Pour rester 20 ans dans la même boîte, il ne faut pas être une grande aventurière! Mais ma passion pour la cuisine devenait dévorante. Lorsque j’ai été licenciée, j’y suis allée! [...] Cette passion s’est en quelque sorte imposée à moi, et j’ai créé le job que je voulais faire."