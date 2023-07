Au parlement, Hadja Lahbib décrit la future présidence belge de l’UE : "Nous devons tous travailler dans la même direction"

La ministre était là pour détailler les priorités de la présidence tournante de l’Union européenne dont va hériter la Belgique dès le premier janvier 2024.

Feuille de route touffue

La ministre a principalement rappelé le plan dressé par le trio Espagne-Belgique-Hongrie, les trois pays qui vont présider (dans cet ordre) l’UE ces 18 prochains mois. Une feuille de route connue depuis fin juin et rendue publique par le Conseil européen, qui regroupe et coordonne l’action des 27.

En évoquant les six piliers prédéfinis par le trio, madame Lahbib a confirmé que la présidence belge ne peut se départir d’ambitions économiques, puisqu’il s’agit avant tout de "renforcer la compétitivité mondiale de l’UE en consolidant notre base industrielle conformément à la double transition verte et numérique accélérée et en tirant parti de l’innovation", comme l’a communiqué le trio en juin dernier.

Alors que le pacte Vert décidé en début de législature a du plomb dans l’aile, la Belgique entend malgré tout, comme ses partenaires espagnol et hongrois, maintenir le cap de la transition environnementale. Mais, clairement, l’heure est au renforcement des "partenariats internationaux " et à "la coopération multilatérale", qui vont de pair avec une sécurisation du continent alors que la guerre en Ukraine- fait rage (sans parler de la migration : le trio a déjà annoncé qu’il "se concentrera sur le renforcement des frontières extérieures").

Devant les parlementaires, la ministre a estimé qu’un tel renforcement sécuritaire, dans le contexte de la guerre en Ukraine, passait inévitablement par un rapprochement avec des pays voisins au sud et à l’ouest du continent (Balkans, Turquie). Sans faire mystère du fait que le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union est, en l’état, parfaitement bloqué (lire également en p.9).

Quelques incertitudes

Le flou persiste sur certains dossiers chauds, tel l’accord économique controversé Mercosur ; à cet égard, la ministre n’a pas caché que la position belge n’est pas encore fixée. Il en est de même pour la politique agricole, sur laquelle la Flandre veut avoir son mot à dire. Et, s’il est bien prévu qu’un panel citoyen se tienne dans les mois à venir, l’appel d’offres n’a pas encore été lancé et on ne sait pas, pour l’heure, quel en sera le contenu.

Le flou demeure également sur la question de l’égalité des genres, un domaine que n’a pas abordé de prime abord la ministre alors que l’inclusivité (en matière de croissance, de digitalisation ou d’éducation) est brandie à toutes les sauces par le trio dans le document remis au Conseil européen. Reprise sur ce point par la députée (et présidente de la Chambre) Éliane Tillieux (PS), Hadja Lahbib a toutefois évoqué un Conseil informel sur le sujet, soulignant l’importance accordée par la Belgique aux droits fondamentaux.

Surtout, a souligné Hadja Lahbib, au-delà d’une présidence qui se veut objective (la ministre a évoqué, à raison, le devoir de réserve qui incombe à une présidence tournante), il s’agira pour la Belgique, indissociable de ses entités fédérées, de travailler en bonne intelligence.

On sait déjà quelles sont les priorités des uns et des autres : la Flandre représentera la Belgique sur les questions relatives à l’industrie, la jeunesse, la culture, les médias et la pêche, et s’exprimera en tant que porte-parole sur le marché intérieur, la santé publique, le transport, l’éducation, le sport, la pêche et… l’agriculture.

La Wallonie hérite pour sa part des questions de recherche, tourisme, politique de cohésion, aménagement du territoire, logement, affaires sociales et en énergie.

La région bruxelloise sera active sur la politique urbaine et l’environnement. En bref, il va falloir se coordonner, comme n’a pas manqué de le souligner Hadja Lahbib : "Il est important que nous travaillions tous dans la même direction avec les entités fédérées..."