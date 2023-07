Transparence: comment la Belgique a dupé la Commission européenne

Pour la Belgique, ce satisfecit vaut aussi pour les documents que le fédéral renâcle pour l’instant à rendre publics - malgré les demandes de citoyens, journalistes, ONG, ou même parlementaires (lire ci-dessous).

"Progrès accomplis"

Mais tout ça va changer, et vite, puisqu’on peut lire dans le rapport que, "étant donné que des initiatives sont en cours pour transformer la CADA (la commission d’accès aux documents administratifs) en un organe ayant le pouvoir d’émettre des décisions contraignantes, on peut conclure que des progrès ont été accomplis" (NDLR : depuis le dernier rapport sur l’état de droit en 2022, qui déplorait justement le rôle non-contraignant de ladite Commission).

À première vue, il est vrai que la Belgique est en train de revoir son cadre législatif en la matière, sous l’égide de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). La loi doit entrer en vigueur en avril 2024, afin - notamment - de répondre aux souhaits du GRECO, l’instance anti-corruption du Conseil de l’Europe (soit un groupe d’une cinquantaine d’États dont la Belgique fait partie).

Vu ce qu’écrit la Commission européenne dans son rapport, on pourrait donc s’attendre à ce que, en marge du nouveau cadre législatif en gestation, il soit bel et bien prévu que les avis de la CADA deviennent contraignants pour le fédéral (c’est déjà le cas pour les Régions). Sauf qu’il n’en est rien. Et on ne peut pas dire que la Commission n’a pas été prévenue...

Veuillez répéter la question

Interrogée à partir de février dernier sur ses efforts en matière d’ "accès aux informations et aux documents publics (y compris les autorités de transparence", la Belgique a d’abord répondu à côté, se bornant à disserter sur ce qui se trame au niveau régional (en Flandre), d’après un document à usage interne consulté par l’Avenir. Mais la Commission européenne ne s’en est pas contentée, et a relancé avec une question plus spécifique, dans un second document que l’Avenir a également pu consulter : "Au niveau fédéral, les parties prenantes se sont également plaintes de l’absence d’un point d’accès central et de procédures longues, et du fait que la CADA agirait comme un simple organe consultatif. Le rapport sur l’état de droit 2022 avait recommandé de résoudre ces problèmes. Pourriez-vous nous dire si des mesures ont été prises à cet égard?"

La réponse belge vaut le détour : "Seules quelques parties prenantes se plaignent", est-il écrit dans un anglais approximatif (NDLR : il manque des mots), avant que ne soient citées deux propositions de loi de 2021, dont celle de parlementaires Écolo -Groen (lire également ci-dessous), qui proposaient justement de renforcer le pouvoir de la CADA. Sauf que la proposition a depuis été rangée au placard...

La CADA contre elle-même

Heureusement, la Belgique disposait d’un dernier argument dans son jeu. Ce serait la CADA elle-même qui estime ne pas pouvoir remplir son propre rôle, si d’ordinaire elle obtenait plus de prérogatives. Ainsi, ladite Commission aurait "émis deux avis en bonne et due forme" au cours desquels elle s’interrogerait sur d’éventuels pouvoirs décisionnaires. "Elle (NDLR : la CADA) propose une approche plus nuancée que par le passé", poursuit la Belgique, qui conclut en expliquant que "donner des pouvoirs de décision à la Commission ne peut se faire que lorsque certaines conditions sont remplies, et cela ne garantit pas une meilleure prise de décision sur l’accès aux documents."

Interrogée par l’Avenir sur ce satisfecit assez facilement octroyé, la Commission a opposé une fin de non-recevoir.