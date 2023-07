Voyage à l'étranger? Attention à la leishmaniose

La leishmaniose est une maladie parasitaire qui se transmet par la piqure d’une petite mouche des sables. Les personnes qui voyagent dans des pays tropicaux où les températures sont élevées et l’air très humide, sont invitées à être particulièrement vigilantes.

Aussi dans les pays appréciés des Belges

La leishmaniose touche chaque année entre 600 000 et 1 million de personnes à travers le monde. ​La mouche des sables, qui transmet la maladie par ses piqures, vit principalement dans les régions tropicales, par exemple en Amérique du Sud. ​ Mais cette mouche des sables est également présente en France, en Espagne, en Italie, au Maroc et en Croatie, des destinations de vacances prisées par de nombreux Belges. En Europe du Sud, entre 12 000 et 20 000 personnes ont été infectées par la maladie en 2022, selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Zone à risque? Vérifiez

Il n'existe aucun vaccin contre la leishmaniose et les répulsifs anti-insectes n'offrent pas une protection suffisante. L'Institut de médecine tropicale recommande le port de vêtements couvrant les bras et les jambes et une vigilance particulière en cas de symptômes. Il est recommandé à toute personne qui constate de petites lésions étranges sur la peau après un voyage à l’étranger de consulter son médecin traitant ou de se rendre à l’IMT. Les personnes souhaitant vérifier si elles se rendent dans une zone à risque peuvent consulter le site web wanda.be ​ ​ ​