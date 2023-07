Ryanair : "Cette grève des pilotes pourrait être la première d’une longue série"

Les salaires des pilotes sont au cœur de ce conflit (lire nos éditions du mercredi 5 juillet). En mars 2020, ces derniers avaient en effet accepté une réduction de 20% de leur salaire afin de garder les finances de l’entreprise à flot, en pleine période Covid. Alors que le géant de l’aviation a largement renoué avec les bénéfices, aucune indexation salariale n’a été appliquée jusqu’à présent.

La goutte d’eau ? La récente décision de l’entreprise de revoir le temps de repos des pilotes. Ceux-ci perdraient un jour de répit par séquence de vol à partir du 1er octobre 2023. Cet aspect relatif au rythme de travail est pourtant garanti par une convention collective (CCT) qui court jusqu’en octobre 2024. "Dans ce cas, à quoi bon négocier et faire des compromis si une des parties remet tout en question malgré les courriers de l’inspection sociale ? Ryanair n’a pas le droit de mettre fin à une convention collective de travail à durée déterminée, mais elle le fait quand même! Elle applique sa vision", réagit Alain Vanalderweireldt, président de la Belgian Cockpit Association (Beca), l’association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique.

Les trois organisations concernées (Beca, CNE-CSC et ACV Puls) ont tout de même eu plusieurs contacts avec la direction de la compagnie. "Ces derniers jours, il y a effectivement eu des échanges de courriers. Nous avons d’abord reçu une lettre du CEO nous expliquant que rien n’était insurmontable, et qu’il allait demander à son people director, Darrell Hughes, de trouver des solutions. De prime abord, en tant que représentants, nous avons pensé qu’un changement d’approche se préparait peut-être, espérait le président de la Beca. Mais deux heures plus tard, la lettre de Monsieur Hughes stipulait qu’il était ouvert à la négociation... mais que son point de vue restait inchangé. Bref, il campe sur ses positions et estime qu’une convention collective peut être dénoncée au bon vouloir de la compagnie."

Des actions plus spontanées

Au regard de ce statu quo, la mobilisation des pilotes sera importante ces 15 et 16 juillet. Une large majorité d’entre eux s’est prononcée en faveur de ce mouvement de grogne. Pour les passagers, la menace qui planait sur l’aéroport de Charleroi sera donc effective. La plupart des avions devraient rester au sol . "Mais Ryanair va tout de même essayer de trouver des avions ailleurs, au moins pour conserver certains vols symboliques, estime Alain Vanalderweireldt. Cela dit, le réseau est déjà sous tension car la direction a établi une programmation ambitieuse cet été..."

Si ces deux premières journées d’actions ne sont pas assorties d’effets du côté de la direction de Ryanair, ce mouvement de grève risque de s’inscrire dans la durée. "Je n’ai pas de calendrier préétabli, on y va étape par étape, avance Didier Lebbe. Mais si rien ne bouge chez Ryanair et qu’aucune autorité belge ne tape du poing sur la table, on contin ue ra sur cette lancée."

"Si Ryanair persiste à vivre dans un monde parallèle, en ne respectant aucune législation, nous poursuivrons avec des actions qui seront moins annoncées et plus spontanées", ajoute Alain Vanalderweireldt

Pour rappel, les pilotes de Ryanair se réservent le droit de continuer leurs actions jusqu’à l’échéance de la convention collective Covid, d’application jusqu’en octobre 2024.