Françoise Bertieaux lâche ses pinceaux pour remplacer Valérie Glatigny au poste de ministre de la Fédération Wallonie Bruxelles

Pas sûr que celle qui va remplacer la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, soulève les foules comme l’avait fait la star des Chicago Bulls après deux ans de retraite. Mais comme la star du ballon orange à l’époque, Françoise Bertieaux pourra compter sur une sérieuse expérience pour se passer d’un temps d’adaptation et être directement opérationnelle dans l’arène politique.

C’est précisément ces raisons qui ont fondé le choix du président du MR lorsqu’il lui a fallu trouver au pied levé un remplaçant à Valérie Glatigny, contrainte de s’effacer pour raison de santé.

Et c’est vrai qu’avec, notamment, 15 années en tant que chef de groupe au parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles, Françoise Bertieaux peut revendiquer une bonne connaissance de l’institution et des matières qui y sont traitées. "Il y a aussi un lien affectif avec cette institution et les matières qui y sont traitées", ajoute la Bruxelloise lorsqu’on l’interroge sur ses atouts pour la fonction.

En plus du "pouvoir de persuasion du président", c’est sans doute aussi cela qui l’a poussée à accepter de sortir de sa retraite prise en 2019 pour suivre son mari dans ses projets professionnels à New York. Quatre années passées à Big apple à assouvir sa passion pour le dessin et la peinture en prenant des cours dans les ateliers new-yorkais.

"Mais on ne se refait pas. Il y a toujours une passion pour la politique", dit-elle. Ajoutant dans un clin d’œil qu’elle pourra toujours ressortir ses crayons pour croquer ses collègues du gouvernement si les séances s’éternisent.

Son mandat, lui, ne s’éternisera pas puisqu’elle prêtera serment le 19 juillet et que la fin de la législature est dans 11 mois à peine. Mais cette première expérience dans un exécutif ne restera peut-être pas sans lendemain. Georges-Louis Bouchez assure en effet que Françoise Bertieaux sera sur les listes lors du scrutin 2024, au même titre que Valérie Glatigny "qui aura une place de choix dans notre dispositif électoral".