Une prise en charge plus rapide et mieux adaptée des troubles psychologiques

Près de 150 000 patients sont traités dans le cadre de la convention de soins psychologiques de première ligne en Belgique, ce qui génère environ 850 000 séances par an (équivalent à 6 séances par parcours de soins).

1. 4 ans après les symptômes

34% d’entre eux ne présentent pas de troubles psychiques ou ont des troubles datant de moins d’un an. Pour 44% des patients, il s’agit du premier traitement et le délai entre l’apparition des troubles et la recherche effective d’aide est de 4 ans, au lieu de 10 ans avant la réforme. Près de 50% espéraient résoudre les problèmes par eux-mêmes, 30 à 40% ont différé pour des raisons financières. Plus d’un patient sur quatre (28%) est vulnérable au niveau socio-économique ou sociodémographique (parent isolé, chômage, sans formation…).

Les troubles mentaux les plus fréquents sont l’anxiété, la dépression, les troubles externalisés (agitation, agressivité…). La moitié de ces troubles ont un impact sérieux sur la vie quotidienne. "La crise du Covid a drainé une population nouvelle vers les soins psychologiques de première ligne, des jeunes adultes plus impactées par la pandémie", précise Fabienne Glowacz (ULiège).

2. Six séances en moyenne

Une séance toutes les deux semaines, avec une moyenne de six séances. Quatre personnes sur dix continuent le traitement après le maximum de séances. Environ 25% des patients ont besoin de soins ambulatoires ou résidentiels supplémentaires après le traitement dans le cadre de la convention. 12% des patients mettent fin au trajet de soins avant l’heure.

3. Plus de résilience, moins d’absentéisme

Après 3 et 6 mois, les problèmes ont diminué respectivement de 17 et 26% et la résilience a augmenté de 5 et 10%. Dans le même temps, on observe également un effet positif sur la vie professionnelle: 6 mois après le début du traitement et une moyenne de 6 séances, l’absentéisme au travail a diminué de 41% (de 5 à 2 jours par mois) et le fonctionnement général au quotidien des patients s’est amélioré.

4.80% des psychologues/orthopédagogues conventionnés

75% des psychologues/orthopédagogues ont en moyenne 10 ans d’expérience. 80% sont conventionnés en soins psychologiques de première ligne et soins spécialisés. 94% exercent leur activité en tant qu’indépendants.

Seulement 10% de toutes les séances ont lieu en groupe, une séance sur six dans un lieu d’accroche (une séance sur quatre pour les plus vulnérables). 51% des praticiens conventionnés ne consultent jamais les partenaires du réseau. Ceux qui le font s’adressent le plus souvent à des collègues psychologues, aux équipes mobiles, aux généralistes et aux psychiatres, rarement aux autres partenaires tels que l’ONE, les centres PMS…