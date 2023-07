Le gris d'ambre est une substance rare, souvent appelée "or flottant". Les cachalots - seulement 1 sur 100 environ - peuvent en créer, notamment grâce à leur alimentation composée de grandes quantités de calamars et de seiches. Une partie n'est pas excrétée et, au fil des ans, se lie dans leurs intestins pour former l'ambre gris.

Dans ce cas-ci, le cachalot en possédait une grande quantité. "Ce que j'ai retiré était une pierre d'environ 50 à 60 cm de diamètre pesant 9,5 kilogrammes", a déclaré Fernandez Rodriguez, directeur de l'Institut de santé animale et de sécurité alimentaire de l'université de Las Palmas, qui a autopsié l'animal.

Selon son poids, le morceau extrait vaudrait près de 500.000 euros.

L'institut cherche un acheteur pour cette pierre. Les fonds recueillis serviraient à aider les victimes de l'éruption du volcan de La Palma en 2021, qui avait causé plus de 800 millions d'euros de dégâts et détruit des centaines de maisons et d'entreprises.