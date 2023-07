Le microbiote intestinal facilite l’absorption de certains médicaments

En Belgique, environ 10 000 personnes prennent ce traitement difficile à doser. Or, le risque d’échec de la greffe est important en cas de sous-dosage, et le surdosage provoque des effets secondaires importants: diabète, hirsutisme (développement excessif des poils), perte de cheveux, effets toxiques pour les reins et affections des nerfs.

Des études sur la souris

Spécialisée dans le microbiote, Laure Bindels a démarré l’étude sur des souris avec Alexandra Degraeve, doctorante FNRS, comparant la concentration du médicament antirejet chez des souris avec un microbiote et chez d’autres sans microbiote.

"On a constaté la diminution de la concentration du Tacrolimus dans le sang chez les souris qui n’avaient pas de microbiote. On a pu démontrer les mécanismes sous-jacents: on a tous naturellement un mécanisme qui est présent dans l’intestin, qui fait qu’une partie du médicament est rejetée dans les selles et pas absorbée. C’est dû à l’action d’une protéine appelée P-glycoprotéine: elle agit comme une pompe à la surface des cellules intestinale et limite l’absorption de nombreux médicaments. Certaines bactéries peuvent bloquer ce mécanisme de reflux et donc favoriser l’absorption", explique Laure Bindels.

Études cliniques

Une étude parallèle a été lancée chez des patients ayant subi une greffe rénale, dans une période stable après transplantation.

"En collaboration avec les Prs Michel Mourad et Vincent Haufroid, nous avons récolté aux clinique universitaires Saint-Luc les matières fécales de patients transplantés rénaux, pour caractériser l’éventail des bactéries présentes dans leurs intestins. Parallèlement, on a dosé le médicament dans le sang, en comparant avec le dosage quotidien du patient. On a comparé les trois données – les bactéries du microbiote, la dose de médicament prise par le patient, et le dosage sanguin – et on a vu que plus la dose de médicament prise par le patient était élevée, moins le microbiote était riche."

Comment ça marche ? "On ne sait pas si c’est le microbiote pauvre qui fait qu’on a besoin d’une plus grosse dose de Tacrolimus, ou si c’est le Tacrolimus qui modifie le microbiote, mais cela met en évidence l’interaction ", dit Laure Elens.

Deuxième découverte, la recherche a identifié deux genres de bactéries spécifiques associées à la diminution de la dose requise de Tacrolimus. "La présence de ces deux bactéries favorise l’absorption du médicament, et donc on peut – ou on doit – diminuer la dose chez ces patients."

Troisièmement, 8 à 10% des patients traités par le Tacrolimus développent un diabète. "On a remarqué que les patients qui ont développé un diabète à la suite de la prise du médicament présentaient une réduction de bactéries Anaerostipes dans le microbiote intestinal. Cela pourrait indiquer que les bactéries Anaerostipes protègent les patients de l’apparition de ces effets secondaires. Mais cela reste à confirmer. "

La suite de la recherche

Les chercheurs ont obtenu un financement FNRS pour étudier le microbiote sur une longue période, dans une étude longitudinale post-greffe. 50 patients doivent être recrutés, tous greffés rénaux d’un rein provenant d’un donneur vivant, "car cela nous permet de travailler avec des opérations planifiées". Ces parents seront suivis pendant un an. Soit au total, 4 à 5 ans de recherche.