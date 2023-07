Deux mineures violemment agressées par cinq Bruxellois lors d'un voyage à Malte

Lors d'une soirée en discothèque samedi dernier, une jeune fille de 17 ans et son amie suisse de 16 ans avaient beaucoup bu et ont appelé un taxi à 4 heures du matin. Dany, l'ex-petit ami de la première, rencontré par hasard lors de la soirée, a proposé de la raccompagner, mais elle n'a pas accepté.

Cependant, des hommes sont montés avec elle dans le taxi et lui ont fait boire encore plus d'alcool, jusqu'à perdre connaissance.

À son réveil dans l'appartement, elle était complètement nue et son ex Dany était en train de la violer. "Elle a remarqué qu’il y avait plus d’hommes dans la pièce. Ils étaient en train de tout filmer", a déclaré l’inspecteur Spiteri. Le cauchemar a duré huit heures d’affilée, de 5 heures à 13 heures.

L'amie a, elle, été rouée de coups. "Ils l’ont forcée à monter dans le taxi et elle a été battue pendant des heures. À un moment donné, elle a dû enlever son pantalon et ils l’ont frappée sur les fesses avec une ceinture. Tout a été filmé", détaille l'inspecteur.

Les deux jeunes victimes se sont rendues au poste de police lundi. Les agents ont pu intercepter les adolescents à l’aéroport.