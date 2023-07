Ryanair : "La grève est la seule arme des pilotes"

L’ultimatum est lancé : sans proposition décente de la part de la direction ce vendredi 7 juillet à midi tapante, la grève sera inévitable. "L’objectif n’est pas d’ennuyer les passagers, mais bien Ryanair ! réagit Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE-CSC. Et pour avoir un impact sur les finances de l’entreprise, on ne va pas faire une grève en milieu de semaine et en plein hiver! Les cadres de Ryanair nous riraient au nez! Malheureusement, cela se fait effectivement au détriment des passagers... "

Menaces sur le rythme de travail

Ryanair a bien reconnu, par convention collective de travail (CCT), l’application du droit belge en janvier 2019. Le hic, c’est que la compagnie "contourne régulièrement ses obligations légales", pointent les trois organisations. Les tensions et différends entre les pilotes et la hiérarchie se sont depuis lors accentués.

Ce qui a mis le feu aux poudres récemment ? Une communication de la compagnie à destination de tous les pilotes basés en Belgique, qui annonce son intention de mettre fin, le 1er octobre 2023, à une CCT qui garantit leurs rythmes de travail et de repos actuels.

"Cette convention collective devait s’appliquer jusqu’en octobre 2024. Et ici, la direction dit vouloir y mettre fin le 1er octobre 2023", déplore Alain Vanalderweireldt, président de l’association belge des pilotes de ligne (Beca). "Nos juristes, au même titre que l’inspection sociale, nous disent que légalement, on ne peut pas mettre fin à une CCT sans accord mutuel. Ce que fait Ryanair, c’est clairement de l’intimidation!"

Cet élément s’ajoute au conflit qui entoure le salaire des pilotes. En mars 2020, ces derniers avaient accepté une réduction de 20% de leur salaire pour faire face à la crise du Covid, afin d’aider la compagnie. Cette réduction est toujours d’application à l’heure actuelle. "La direction de Ryanair refuse d’ouvrir des négociations sur la restauration du pouvoir d’achat au niveau pré-Covid, malgré les énormes bénéfices de la société." Selon les trois organisations, ces bénéfices se chiffreraient à 1,43 milliard d’euros cette année.

"Le plus interpellant, c’est que la compagnie impose, comme prérequis à toute négociation sur le temps de travail ou l’indexation salariale, que ses pilotes retirent toutes leurs plaintes introduites au tribunal du travail !" fulmine Didier Lebbe.

Une contestation au-delà de l’été?

Pour la Belgian Cockpit Association comme pour les syndicats chrétiens CNE et ACV, c’en est trop. Il n’est plus question de "laisser Ryanair bafouer les principes élémentaires du droit social belge". "Ce que font les pilotes aujourd’hui, c’est recourir à la seule arme qui leur reste, souligne Alain Vanalderweireldt. Car ils savent que Ryanair sera parfaitement capable de passer à des horaires moins favorables, bien que ce ne soit pas légal (...) La réalité, c’est qu’une procédure en droit du travail peut prendre 2-3 ans dans notre pays. Et même parfois plus, puisque les avocats de Ryanair passent leur temps à faire des procédures d’appel. Ils jouent sur le délai, sur les défauts de procédure plutôt que de se conformer à la législation."

Si un engagement de la part du géant irlandais est évidemment souhaité ce vendredi, le président de l’association des pilotes de ligne ne se fait guère d’illusion. "Cette compagnie ne cherche pas la stabilité, et est dans le basculement continuel d’un conflit à l’autre. On verra comment ce sera géré mais je ne suis pas très optimiste."

Faut-il dès lors s’attendre à plus de deux jours de grève, en cas de blocage ? "Si on reste dans le type de discussion que l’on tient depuis plus de six mois, je crains que ce ne soit qu’un début..."

Didier Lebbe de la CNE a un avis encore plus tranché : "Faire deux jours de grève sans rien obtenir, ce serait ridicule! Nous mènerons des mouvements de grève jusqu’à ce que Ryanair finisse par plier... ou qu’une autorité en Belgique parvienne à faire en sorte que cette société respecte la législation."

La participation des pilotes à ce premier mouvement de grogne devrait être importante. Selon une récente enquête, à laquelle ont participé 81% des 180 pilotes Ryanair en Belgique, 86% d’entre eux seraient favorables à la grève.

"Nous espérions vraiment avoir un accord avec la direction avant la fin de l’année sociale, c’est-à-dire au mois de juin. Cela n’a pas été le cas… Ce qui est clair, c’est qu’il est inconcevable de voler tout l’été sans avoir cette indexation salariale, et avec ce changement d’horaire qui nous pend au nez."

La contestation pourrait se poursuivre bien au-delà de la période estivale. Les pilotes de la compagnie irlandaise se réservent d’ailleurs le droit de continuer leurs actions jusqu’à l’échéance de la convention collective encore en cours, à savoir jusqu’en octobre 2024.

Les trois organisations sont catégoriques, et ne bougeront pas d’un iota: "Ryanair doit définitivement changer ses méthodes de gestion de personnel si elle veut éviter de faire vivre, à nouveau, des moments catastrophiques à ses clients".