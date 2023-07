Le procès des attentats secoué par la lettre de l'avocat à Ibrahim

Derrière le pupitre de cette cour d’assises: Me Xavier Carrette. C’est le dernier avocat de la défense à plaider. Il défend Ibrahim Farisi: un gars que le jury devrait acquitter dans les prochains jours alors qu’il est inculpé depuis le 9 avril 2016, qu’il a passé 8 mois en détention préventive au régime peu envié des terroristes.

L’accusation a requis l’acquittement pour Ibrahim Farisi, les parties civiles ont soutenu le réquisitoire. Comment imaginer que le jury puisse se ranger à une autre décision ?

"Un événement banal"

La plaidoirie des avocats Sophie Berger et Xavier Carrette n’était pas la plus marquante des derniers jours. Inutile de blablater alors que l’accusation a baissé pavillon. Sophie Berger a évoqué "un événement banal, traumatisant qui va allumer un projecteur. " Cet événement banal, c’est le déménagement auquel Ibrahim a prêté main-forte le lendemain des attentats. Son frère, Smaïl, venait de comprendre (selon sa version) qu’il avait hébergé des membres de la cellule terroriste. Il fallait évacuer ce logement de l’avenue des Casernes à Etterbeek. Ibrahim n’avait pas la moindre idée de la nature des occupants dont il évacuait vêtements, matelas. Mais aussi le sac à dos dans lequel se trouvait l’explosif TATP que devait faire exploser Ousama Krayem dans le métro. Ce déménagement, c’est le point de bascule dans la vie d’Ibrahim: " cela fait surtout 7 ans qu’il porte cette étiquette terroriste. Avec toutes les conséquences sociales, sociologiques et professionnelles. Ça aussi, ça donne la chair de poule."

"Un acquittement pur et simple"

Mais la chair de poule et les bouffées d’émotion arriveront à la fin de la plaidoirie de Xavier Carrette. Le pénaliste ne veut pas "d’un acquittement au bénéfice du doute. Ce n’est pas suffisant. Ce qu’il faut, c’est un acquittement pur et simple."

L’avocat veut aussi parler d’Ibrahim. De ce gars bousillé par une procédure interminable et dont il sortira complètement esquinté. Ce n’est plus un secret car toutes les parties en jouent: les Farisi picolent et ne sont pas souvent cleans à l’audience. Ce procès a certainement fait plonger Ibrahim dans cette dépendance. C’est un exutoire que le jury ne pouvait lui promettre sans passer par ce long procès. " Avant de vous le confier, conclut Xavier Carrette. Il me paraît important de vous dire qui il est…"

Une lettre lue par sa co-plaideuse

L’avocat baisse la tête, étouffe un sanglot. Ses yeux révèlent la sincérité de son émotion. Sophie Berger se lève, vient à la rescousse et se pose à ses côtés. Et puis reprend la parole: " ce sera Ibrahim vu par son avocat. Pour Maître Carrette, c’est un moment difficile. Il a rédigé une lettre pour Ibrahim…" Et l’avocate d’entamer la lecture de cette lettre longue de plus de 3 pages. Il évoque sa rencontre avec Ibrahim le taximan, en janvier 2015. Il était celui qui le ramenait " les soirs où il n’est pas raisonnable que je reprenne ma voiture. En fait, sans le savoir, tu étais mon ange gardien."

Vient ensuite cette arrestation, cette inculpation dans le dossiers des attentats du 22 mars 2016. " Tu m’as expliqué les choses et j’ai compris dans tes yeux que tu me disais la vérité. [...] Et ce jour-là, je suis devenu l’ange gardien de mon ange gardien."

L’avocat explique comment il a vu son client "dépérir, sombrer dans une profonde dépression. Le traumatisme de l’isolement (NDLR: en prison) ne t’a pas épargné."

Quelques jours avant le procès, alors qu’Ibrahim avait retrouvé la liberté, le Parquet fédéral décide d’exécuter l’ordonnance de pris de corps. Comprenez qu’il faut remettre les menottes et emprisonner Ibrahim Farisi pour ce procès. C’est l’avocat qui a convaincu Ibrahim de se livrer: " te livrer comme Judas, sans avoir la certitude de te libérer avant le début du procès." Les deux frères seront libérés assez rapidement mais les dégâts sont incommensurables: "ces quelques jours en détention ont définitivement mis à mal tout le travail accompli."

Un avocat qui boucle un tel dossier au cours d’une si longue procédure ne sort pas indemne d’une telle charge émotionnelle. Par la lecture de sa collègue, Xavier Carrette demande à Ibrahim " de tout faire pour te relever. Je ferai de même à mon niveau.

Tu es là parce que tu es un vrai frère. Tu es là parce que tu es profondément humain. J’ai le souvenir d’une très belle personne, redeviens la. Tu en es capable, et je t’aiderai. "

Pas un bruit n’a perturbé la lecture. Le visage d’Ibrahim est fermé, il a tout écouté la tête baissée, le poids de ce calvaire reposant sur ses deux coudes.

Coup d’œil furtif dans la salle: une jurée essuie ses larmes, un avocat des parties civiles éponge vite fait le coin des yeux. L’émotion est passée du côté des accusés. Ce sera un des moments marquants de cette cour d’assises. un moment où un avocat est parvenu à convaincre qu’on ne juge pas que des terroristes dans ce procès.