"Une plainte a été déposée ce jour pour escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits contre Jean Messiha", auteur du pot commun en ligne, "et contre toutes les personnes qui seront identifiées par l’enquête comme ayant participé à ces infractions", indique dans un communiqué Me Yassine Bouzrou. Cette cagnotte, dont le créateur, Jean Messiha, une personnalité d’extrême droite, ancien porte-parole d’Eric Zemmour, a annoncé la fermeture mardi à minuit, affichait plus d’1,5 million d’euros de dons dans la soirée.