La CNE appelle à intensifier le boycott des magasins de Delhaize « pour les rendre invendables » (video)

Soutenus dans leur combat par le réalisateur Luc Dardenne, Christine Mahy, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services sociaux, les travailleurs de Delhaize et la CNE appellent à accentuer le boycott de l’enseigne au lion. Le syndicat chrétien a mis en ligne un site internet (www.boycottdelhaize.be) sur lequel les «anciens clients» peuvent indiquer le montant qu’il aurait dépensé chez Delhaize sans le boycott. «On sait qu’il y a déjà énormément de gens qui boycottent Delhaize parce qu’ils sont indignés face à ces pratiques de patron voyou. On va désormais pouvoir visualiser l’effet collectif de ce boycott, reprend Felipe Van Keirsbilck. Et cela aura un impact sur le seul langage que les actionnaires de Ahold Delhaize comprennent, c’est-à-dire leur profit.»

En tentant d’intensifier le mouvement, le syndicat et les travailleurs espèrent «rendre les magasins Delhaize invendables» dans le processus de francisation des enseignes intégrées. Selon le générateur en ligne, ce sont déjà plus de 2 500 964 euros qui n’ont pas été dépensés dans les magasins.

Du côté de la direction, on s’indigne évidemment de cet appel au boycott. «Un boycott ça peut mettre en péril non seulement le futur de Delhaize, les emplois, les magasins, mais aussi les fournisseurs et beaucoup de gens, dont les indépendants qui n’ont rien à voir avec ça», a réagi la direction auprès de nos confrères de Belga.

