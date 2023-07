Procès des attentats: "mettre fin au supplice de Smaïl Farisi"

Dans cette dernière ligne droite, ses trois avocats ont plaidé avec conviction et ont réclamé son acquittement complet. Avec son frère, ils s’étaient rendus de leur propre chef à la police après s’être rendus compte que l’appartement de Smaïl avait été perquisitionné deux semaines après le 22 mars 2016. Et pendant 22 mois, Smaïl sera en détention préventive sous le régime de haute sécurité.

Tout le travail de ses avocats s’est concentré sur la démonstration que leur client n’avait aucunement la connaissance des intentions terroristes de ses locataires. La relation entre Smaïl Farisi et ces membres de la cellule terroriste ont été réguliers. Smaïl se rendait souvent dans son appartement et c’est là que l’accusation lui reproche de ne pas avoir compris ce qui se tramait sous son toit.

Sa défense a alors démontré qu’il avait été piégé. Les qualificatifs " dupé", "berné " ont souvent été évoqués par la défense.

"Il a trop d’humanité"

L’avocate Cassandre Steegmans a dressé de Smaïl le portrait d’un individu généreux. Et c’est peut-être ce qui l’a mené sur le banc des accusés de ce procès. "Dans son GSM, on trouve des photos d’hommes, de femmes et d’animaux. Rien de suspect ! On est loin de l’individu intéressé par le djihad. " Sa compagne de l’époque avait dit de lui que Smaïl "est juste différent des autres. Il a trop d’humanité pour le monde dans lequel on vit. Il est toujours disponible pour les autres."

Et lorsque son copain d’école, Ali El Haddad Asufi, lui demande, en novembre 2015, s’il ne peut pas loger un ami - qui se révélera être Ibrahim El Bakraoui, Smaïl Farisi accepte. El Haddad avait d’ailleurs déclaré par la suite que "Smaïl est en prison juste parce qu’il a rendu service. C’est un alcoolique, il n’a rien à voir avec l’islam. "

L’avocat Michel Degrève a alors démontré pourquoi Smaïl n’a pas capté la radicalisation de ses locataires et ce qu’ils préparaient depuis son appartement. Le conseil a rappelé que les frères El Bakraoui auraient pu être interceptés plus tôt "mais des juges d’instruction ont été mystifiés. C’est une énormité de le reprocher à Smaïl Farisi quand des juges d’instruction ne l’ont pas vu. Les El Bakraoui sont passés maîtres dans l’art de la dissimulation."

Farisi débarquait dans l’appartement chaque fois à l’improviste. Et ça gênait quelque peu ses occupants : "Smaïl Farisi n’a jamais été présent lors des moments clés ; il n’était jamais sollicité."

"Il a supplié ces gens de partir"

Quand la tête des El Bakraoui est en Une du journal La DH, il s’en inquiète. Mais les frères terroristes l’embrouillent : "Il a cru et il a gobé." Mais il voudrait bien que ces occupants intrigants et qui ne devaient rester que quelques jours dégagent. "Il a supplié ces gens de partir. "

Et le 22 mars, le jour des attentats, " c’est là que le franc tombe" mais c’est trop tard… Il procédera alors au nettoyage et à l’évacuation de son appartement. Non pas " pour couvrir la cellule" mais parce qu’ "il y a une part de peur."

Alors ses avocats ont plaidé l’acquittement total pour leur client : "je vais vous demander de mettre fin au supplice de Smaïl Farisi."