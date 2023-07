Les habitudes à éviter sur la route des vacances : mettre des bagages dans l’habitacle… une canette pèse 10 kilos à 120 km/h (vidéo)

À la veille des premiers départs, l’AWSR fait le point sur ce qui est permis ou pas sur la route des vacances. Chaque jour jusqu’à samedi, lavenir.net publiera une capsule vidéo. Premier épisode, ce lundi, le chargement de la voiture.

Plus de 6 Wallons sur 10 placent des bagages ou des objets lourds sur les sièges passagers

”Le traditionnel chargement des bagages avant le départ peut parfois se transformer en un moment de stress intense où on se rend compte que tout ne va pas rentrer… 65 % des Wallons (NDLR : sur 1.020 Wallons interrogés en mars 2023) déclarent ainsi qu’il leur arrive de placer des bagages ou des objets relativement lourds sur les sièges passagers”, indique l’Agence wallonne pour la sécurité routière. “Bien que cela ne soit pas interdit, cette pratique peut s’avérer risquée. En cas de choc, les bagages et objets présents dans l’habitacle deviennent en effet de véritables projectiles, potentiellement dangereux pour les passagers. Une simple canette pèse ainsi déjà près de 10 kilos lors d’un choc à 120 km/h. Afin de limiter les risques, on conseille de commencer par charger les bagages les plus lourds au fond et au centre du coffre pour un meilleur équilibre, et de fixer dans l’habitacle tout ce qui est possible.”