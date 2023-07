Fabienne Carat dans "Camping Paradis" : "Ca a réveillé de doux souvenirs"

Carole, c’est Fabienne Carat. On la connaît plutôt pour le rôle de Samia Nassri qu’elle a tenu dans la série Plus belle la vie, pendant 17 ans. Mais cette fois, elle fera une apparition dans le premier épisode de cette nouvelle fournée de Camping Paradis.

La comédienne avoue avoir été surprise de cette proposition pour le rôle d’ancienne prof de danse classique. "Cela ne serait jamais venu de ma propre initiative, confie-t-elle à TF1. Professeur de cha-cha-cha ou de danses de salon, pourquoi pas ? Après ma participation à Danse avec les stars, tout est possible ! Les auteurs et producteurs ont décidément plus d’imagination que moi et tant mieux !"

Une proximité privilégiée

Elle raconte avoir été particulièrement à l’aise pendant ce tournage. "Je connaissais Laurent (Ournac, NDLR) puisqu’il coprésentait la 6e saison de Danse avec les stars à laquelle j’ai participé en 2015. Nous avons donc eu plaisir à nous retrouver en toute simplicité, dans un autre contexte. Jouer avec lui s’est fait très naturellement. Je garde un très beau souvenir de l’une de nos scènes de confidence autour d’une balançoire. J’espère que ce moment très authentique et sincère transparaîtra à l’écran. Connaître cette proximité privilégiée avec des comédiens est un"plus". "

Enfant, elle a souvent passé des vacances au camping dans les Landes et "ce tournage a réveillé de doux souvenirs", dit-elle. "Par ailleurs, je connaissais beaucoup de membres de l’équipe: chefs de production, preneurs de son, cameramen, maquilleuses, coiffeuses… Ayant tourné beaucoup dans le Sud, ceci explique ces relations exceptionnelles. J’étais donc particulièrement à l’aise durant ce tournage d’autant plus que le réalisateur, Grégory Ecale, était un amour et les comédiens, adorables."

TF1, 21.10

Les choix de la rédaction

Black Mirror

Série anglaise au succès international créée par Charlie Brooker, Black Mirror nous projette dans le monde de demain avec humour, dérision, noirceur, émotion nous renvoyant à nos addictions technologiques et l’emprise des petits écrans dans notre quotidien au détriment de l’humain.

France 2 propose une soirée spéciale avec une sélection de 6 épisodes inédits, extraits des saisons 3 et 4 de la série. A voir jusqu’à 4h du mat’.

France 2, 21.10

Canicule 2003: Paris dans la fournaise

Entre le 1er et le 20 août 2003, la canicule a fait 15 000 morts. Ce drame a été le révélateur de nombreuses failles. D’abord, l’impréparation des pouvoirs publics. Manque de personnels dans les hôpitaux – déjà. Manque de coordination et de communication des autorités… La manière dont nous traitons nos aînés, ensuite. Car parmi les victimes de la canicule, la moitié étaient âgées de plus de 85 ans et beaucoup étaient isolées. 40% sont ainsi mortes seules chez elles ou dans la rue.

France 3, 22.45

Corridors sauvages

L’homme a rompu les passages naturels par lesquels les animaux circulaient. Tout autour du globe, de bonnes volontés tentent désormais de les restaurer. Dans la région de Kunene, terre désertique de Namibie, les animaux et les hommes partagent le même territoire sur lequel lions, éléphants, girafes, oryx, springboks ou babouins vivent en liberté. Il y a encore 30 ans, les habitants érigeaient des barrières pour se protéger de ces espèces, qu’ils tuaient ou braconnaient. Mais une révolution s’opère et la faune reprend possession des lieux.

Arte, 19.00