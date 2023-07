Économie circulaire: les pays de l’Union européenne "au point mort"

Pour favoriser cette transition au sein des pays de l’Union européenne et maintenir "aussi longtemps que possible la valeur des produits et des ressources", la Commission européenne a publié deux plans d’action en 2015 et en 2020. Ont-ils eu un impact sur la transition des pays de l’UE vers une économie circulaire ?

Pas vraiment, selon un rapport de la Cour des comptes européenne publié ce lundi.

Ainsi, entre 2015 et 2021, le taux de circularité moyen – soit la proportion de matières recyclées et réintroduites dans l’économie – pour l’ensemble des 27 n’a augmenté que de 0,4%, pour atteindre 11,7% en 2021. Sept pays (la Lituanie, la Suède, la Roumanie, le Danemark, le Luxembourg, la Finlande et la Pologne) ont même connu une régression de leur taux durant cette même période.

Si le taux européen est plus élevé que le taux mondial (7,6%), le rapport estime toutefois que l’ambition de l’UE de "doubler d’ici à 2030 sa part de matières recyclées (à 23,5% donc, NDLR) apparaît très difficile à réaliser".

10 milliards d’euros

Et pourtant, en juin 2022, presque tous les pays de l’UE disposaient d’une stratégie nationale pour l’économie circulaire ou étaient en passe d’en avoir une.

Selon le rapport, les financements accordés par l’UE ont été "considérables" – plus de 10 milliards d’euros entre 2016 et 2020 -, notamment pour soutenir l’innovation verte et aider les entreprises à prendre le train de l’économie circulaire.

"Le problème, c’est que les pays ont consacré la grande majorité de ces fonds à la gestion des déchets plutôt qu’à leur prévention (conception circulaire des produits), ce qui aurait eu davantage d’impact", explique la Cour.

"Jusqu’à présent, l’action de l’UE n’a pas porté ses fruits et la transition circulaire est hélas pratiquement au point mort dans les pays européens", déclare Annemie Turtelboom, membre de la Cour des comptes européenne.

La Cour recommande à la Commission européenne d’améliorer le suivi de la transition des États membres et d’analyser les raisons de la "faible utilisation" des financements européens en faveur de la conception circulaire, tout en examinant la possibilité de renforcer les mesures d’incitation.

Impact du Covid ?

En réaction à ce rapport, Emmanuel Mossay, spécialiste de l’économie circulaire et professeur invité dans plusieurs universités belges, pointe le fait qu’entre 2015 et 2021, la période a été perturbée par le Covid. "Il y a une baisse de production et un ralentissement économique qui doit avoir joué."

Celui qui est également directeur Recherche&Innovation chez EcoRes, souligne par ailleurs que l’indice (le "taux de circularité") utilisé dans le rapport est plutôt un taux de " recyclage". "Or, le recyclage n’est pas la pratique la plus vertueuse de l’économie circulaire. On ne prend pas ici en compte la réparation, le fait de remettre à l’emploi, la seconde main…"

Pour Emmanuel Mossay, l’écoconception est bien plus "vertueuse" que le recyclage. "Écoconcevoir, c’est anticiper la démontabilité du produit – des vis plutôt que de la colle – pour pouvoir le réparer, récupérer les pièces, etc.", exemplifie l’expert, tout en rappelant que 80% de l’impact environnemental d’un produit est défini au moment de sa conception.