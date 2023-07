Du mieux à la centrale nucléaire de Zaporijjia, mais l’inquiétude demeure

"La situation dans le secteur de Bakhmout s’est encore aggravée", a ainsi reconnu le ministère de la défense ukrainien ce lundi, tout en assurant que, si "l’ennemi a tenté d’avancer dans cette direction", "nos forces de défense ont remporté quelques succès".

Guérilla urbaine

Mais la situation évolue, et vite : "Le contrôle des mêmes positions peut être perdu et repris deux fois par jour. L’ennemi réagit activement à toutes nos actions et crée trois lignes de défense dans les zones menacées", explicite le ministère de la défense ukrainien, décrivant un ennemi qui "tire constamment dans la ville, essayant de perturber notre logistique et de nous infliger un maximum de pertes."

Après les vives inquiétudes qui ont entouré (et entourent encore) la centrale nucléaire de Zaporijjia suite au sabotage du barrage de Kakhovka, les nouvelles de l’offensive dans le sud du pays sont à peine meilleures. Les forces russes assurent que les attaques ukrainiennes y sont "infructueuses", la défense russe donnant au passage des chiffres invérifiables en l’état : "15 avions ennemis, trois hélicoptères et 920 pièces blindées, dont 16 chars Leopard". L’Ukraine y revendique, il est vrai, de bien minces gains territoriaux - mais des gains tout de même.

Du mieux à Zapporijjia

Seule éclaircie dans la zone, la centrale nucléaire de Zapporijjia a été "reconnectée à sa seule ligne électrique de secours disponible quatre mois après sa perte, mais la situation énergétique du site reste extrêmement fragile pendant le conflit militaire en cours et n’est pas durable", a fait savoir ce lundi l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA), par voie de communiqué.

Un peu plus de 15 jours après la visite sur place du directeur de l’agence Rafael de Grossi, l’AIEA demande toujours à avoir accès à l’entièreté du site sous contrôle russe, alors que les Ukrainiens sont certains qu’une partie de l’infrastructure, notamment ses systèmes de refroidissements, a été minée.