Devenir indépendant? "Le statut n’effraie plus"

"Pendant très longtemps, la création d’entreprises ne parlait pas aux gens. Le statut d’indépendant était considéré comme risqué, il fallait convaincre la famille, l’entourage. Aujourd’hui, cette perception a manifestement changé. C’est devenu courant. Culturellement, ce n’est plus vraiment un obstacle à franchir ", observe Didier Van Caillie, professeur à HEC (ULiège).

Les profils des indépendants ont également évolué et sont de plus en plus variés. En termes de secteurs, les services ont enregistré un vrai boom, et représentent désormais deux entreprises nouvellement créées sur cinq, selon les données du Starter Atlas 2023, publié par UCM, Unizo, et GraydonCreditSafe.

On note par ailleurs davantage de dispersion en termes de tranches d’âge. "Les étudiants entrepreneurs sont de plus en plus nombreux. Cela s’explique par le fait que beaucoup de cursus, universitaires comme non universitaires, proposent désormais des formations à l’entrepreneuriat." À l’autre bout du parcours professionnel, les personnes de plus de 55 ans s’engagent aussi plus facilement dans ce parcours. "On a effectivement des individus de 55-60 ans qui s’établissent pour la première fois comme indépendants, souvent parce que le régime de prépension les a amenés à quitter le salariat, alors qu’ils avaient encore un potentiel et l’envie de travailler."

Entre nécessité et volonté d’autonomie

Pour expliquer ces chiffres favorables, l’argument de la quête de sens, bien que plus prégnant depuis la crise du Covid, ne suffit pas.

"La première idée que l’on peut avancer, et qui peut expliquer cette hausse, c’est que certaines personnes prennent le statut d’indépendant, mais en ne fournissant leurs services qu’à une seule entreprise. C’est ce qu’on appelle les faux indépendants", souligne Marcus Dejardin, professeur d’économie à l’UNamur et à l’UCLouvain. Cette mutation est souvent le fait de l’entreprise elle-même. "Pour l’entreprise, les charges qui pèsent sur le travail salarié sont jugées trop élevées. Elle va donc transférer le coût de cette sécurité sociale vers le travailleur. Ce dernier deviendra indépendant, mais pas par choix." La notion de charges pour l’entreprise peut d’ailleurs être très vaste. La perspective de devoir, potentiellement, payer des indemnités de licenciement peut, par exemple, déjà freiner l’engagement salarié.

Autre facteur déterminant dans ces changements de cap : la notion de liberté et d’autonomie. "C’est bien simple, on ne comprendrait pas pourquoi certaines personnes se lancent comme indépendantes si on n’intégrait pas la valeur de l’autonomie dans leur satisfaction. Car du point de vue salarial, la plupart n e s’y retrouvent pas!"

Enfin, si cet aspect s’avère minoritaire, Marcus Dejardin relève qu’un grand nombre de personnes talentueuses jugent désormais plus intéressant de vendre leurs compétences à plusieurs sociétés. Ces travailleurs vont alors négocier leurs conditions de rémunération. "Il faut certainement mettre cela en lien avec la compression des salaires en Belgique. Autrement dit, dans un secteur donné, il existe un salaire moyen. Cela signifie que les personnes talentueuses ne vont pas gagner beaucoup plus que les autres."

Une analyse que partage, en substance, Didier Van Caillie : "Le contexte belge rend le travail salarié très coûteux, avec un salaire net en poche relativement limité. Les personnes les plus impliquées dans leur travail ont donc souvent la conviction qu’elles gagneraient mieux leur vie en s’établissant comme indépendantes."

Le défi du chômage

Mais au fond, quel est l’intérêt pour la Belgique, et singulièrement pour la Wallonie, de compter davantage d’indépendants ? Cette hausse contribue-t-elle à réduire le taux de chômage ? Rappelons qu’au sud du pays, ce dernier atteint 8,4% contre 3,2% en Flandre. "L’un des problèmes en Wallonie, c’est qu’il y a encore des poches de chômage avec des personnes très éloignées du marché du travail, analyse Marcus Dejardin. Dans certains cas, on peut parler de chômage structurel." Dès lors, même si la conjoncture semble favorable et que des emplois sont créés, "ces personnes ne se tournent probablement pas vers ces métiers".

Face au défi que représente la baisse du taux de chômage, nos deux interlocuteurs se rejoignent sur un point : la difficulté, pour les indépendants, d’engager du personnel. "Certains observateurs estiment qu’on pourrait résoudre le problème du chômage si chaque indépendant créait ne serait-ce qu’un emploi, relate le professeur d’économie . Le souci, c’est que l’indépendant est soumis à toute une série de charges qui sont identiques, que vous ayez un ou 100 salariés. Cela signifie que le coût fixe pour une seule personne est exorbitant ! Et l’aspect administratif est également fastidieux."

Concrètement, aller au-delà de l’autocréation d’emploi paraît compliqué. "Les personnes qui se lancent dans l’entrepreneuriat cherchent de la flexibilité et préféreront souvent travailler avec un autre indépendant plutôt que de recruter, ajoute Didier Van Caillie. Engager, c’est retomber dans la rigidité du contrat de travail salarié."

Les chiffres du Starter Atlas confirment cette analyse : en 2022, seuls 7% des nouvelles entreprises ont engagé du personnel. Parmi les structures encore actives 5 ans après leur création, moins d’une sur 10 compte au moins un travailleur.