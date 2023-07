Céline Cambron

©Jacques Duchateau

Entre l’élaboration de journées thématiques, l’organisation de voyages scolaires et le soutien aux élèves en difficulté, Céline Cambron était une enseignante passionnée et impliquée dans son travail. Pendant plusieurs années, la Marchoise est sur tous les fronts, et allie ce métier très prenant à son quotidien de maman. En 2016, un événement va cependant l’amener à redéfinir les contours de sa carrière : "On a découvert une maladie rare chez le petit dernier qui n’avait que 3 ans, à l’époque. Un suivi thérapeutique s’imposait." Céline essaie alors de tout gérer. "En 2018, cela m’a évidemment explosé au visage, et j’ai fait un burn-out." Soutenue par son entourage, elle remonte petit à petit la pente et entame un virage à 180 degrés. Son projet ? La création de chambres d’hôtes éco-responsables. Une sacrée épopée qui a nécessité de déménager et d’engager d’importants travaux. Malgré les obstacles, Céline ne regrette absolument pas son choix : "J’avais besoin d’être indépendante pour gérer mes horaires, être présente pour mes enfants… et prendre mes propres décisions."

Valérie Diez

©Jacques Duchateau

Son boulot dans une boîte de fonds d’investissement au Luxembourg devait être temporaire. L’idée initiale ? Y travailler quelques mois, le temps de décrocher un emploi en tant que traductrice. Finalement, Valérie Diez restera dans la finance pendant 20 ans. Pas tellement par choix : "Il y avait quand même des aspects intéressants dans ce travail. Mais la raison pour laquelle je n’ai pas quitté cette entreprise, c’est que je ne suis pas une grande aventurière… Je gagnais bien ma vie, j’ai pu avoir un temps partiel à la naissance de mon premier enfant, c’était confortable. Et puis, on se dit que ce ne sera pas forcément mieux ailleurs!"

Sa passion, elle la vit pendant son temps libre, derrière les fourneaux : "J’ai toujours adoré cuisiner. Et ce centre d’intérêt a pris de plus en plus de place au fil des années." Après la rédaction d’un blog culinaire, elle décide de suivre une vraie formation de restauration, en cours du soir. Un plan social au sein de son entreprise la poussera à faire le grand saut, et à lancer ses ateliers culinaires. "Ce que je me suis dit, c’est que c’était maintenant ou jamais !"

Antoine Mercenier et Pauline Gaillard

©Jacques Duchateau

Antoine est issu du milieu artistique et a fait des études d’illustration ; Pauline est architecte d’intérieur. Les deux futurs associés ont d’abord été collègues dans une entreprise spécialisée en éclairage. "On faisait de l’implantation d’éclairage, c’est-à-dire que l’on recevait les clients pour s’occuper de leurs projets, et ce dans tous les secteurs d’activité, tant le résidentiel que le tertiaire, comme les bureaux par exemple." Les Namurois apprécient leur job, mais regrettent de ne pas toujours pouvoir aller au bout des choses : "Il y avait notamment une partie showroom chez notre ancien patron. Le souci, c’est que nous étions constamment interrompus dans notre travail. Et puis, notre employeur était un grossiste, on avait la pression du chiffre, il fallait proposer certaines marques plutôt que d’autres." C’est finalement pour retrouver une forme de liberté qu’ils fondent Luce lighting concept, un bureau d’étude en éclairage, il y a moins d’un an. "Ce qui est appréciable, c’est de pouvoir travailler avec qui on veut, dans une optique spécialisée, et dans des conditions qui nous conviennent davantage."

Kamanda Milele

©Jacques Duchateau

Le parcours entrepreneurial de Kamanda Milele est tout sauf un long fleuve tranquille. Éducatrice, la jeune femme a vite quitté ce métier, non par manque d’intérêt, mais par nécessité. "J’étais maman solo et je travaillais presque exclusivement en horaires décalés. L’entrepreneuriat s’est donc, en quelque sorte, imposé à moi." Son premier concept ? Une marque de cosmétiques capillaires destinés aux cheveux crépus. "Je faisais mes propres produits pour les cheveux de ma fille parce que je ne trouvais pas vraiment ce qui me convenait sur le marché." Petit à petit, elle convainc également son entourage, et décide de fonder sa marque. "Le souci, c’est que je suis arrivée au plus mauvais moment… en plein pendant le Covid. Rien ne s’est passé comme prévu, et ça n’a pas pris…" Cet échec n’a toutefois pas découragé cette battante qui va ouvrir, cet été, son propre commerce. "Cette fois, ce sera de l’épicerie fine et de l’alimentation générale africaine. Il y aura aussi des cosmétiques et de la petite décoration. [...] Si je me relance dans l’aventure, c’est parce que je ne supporte pas le chômage, et surtout, parce que je suis bien plus armée que lors de ma première expérience."

Tom Evrard

©Jacques Duchateau

Grand voyageur, Tom Evrard a réalisé son rêve en ouvrant son centre de plongée, il y a un an et demi. Avant de vivre de sa passion, l’Amaytois a travaillé pendant plus de 20 ans comme journaliste. Un métier qui, au fil du temps, lui convenait de moins en moins. "C’est un boulot qui a énormément évolué. On a eu moins de temps, on devait écrire pour le web, faire des photos nous-mêmes. Je ne m’y retrouvais plus, et je voyais bien qu’il y avait un problème..." Le déclic ? Une restructuration, même si l’idée percolait déjà depuis un bon moment. "Mes voyages n’ont pas été étrangers à cette décision, parce qu’on voit la vie différemment. Avec mon épouse et mes enfants, nous sommes partis pendant quatre ans sur un voilier. Nous avons fait tout un tour qui nous a notamment amenés en Amérique centrale. Là-bas, nous avons découvert qu’on pouvait vivre autrement que selon notre modèle occidental, et le métro-boulot-dodo." Aujourd’hui, Tom forme aussi bien les débutants que les plongeurs confirmés. Et son agenda ne désemplit pas. "Le plus agréable ? Ce sont les rencontres, les élèves qui sont tous très différents… et le fait de pouvoir gérer mon activité comme je l’entends."

Bastien Jehotte

©Jacques Duchateau

Bastien Jehotte a toujours voulu fonder son propre projet. L’idée de devenir indépendant n’a d’ailleurs jamais vraiment effrayé ce Liégeois, diplômé d’un master en entrepreneuriat. Mais encore fallait-il trouver la bonne idée, celle qui ferait toute la différence: "J’ai d’abord travaillé comme responsable du département data chez Ethias. Un boulot que j’aimais beaucoup. Mais à un moment donné, l’envie de changement a pris le dessus..." En 2018, il ouvre alors son magasin, entièrement dédié à l’apéro. "Avec ce commerce, l’objectif était de proposer des produits artisanaux et locaux qui sortaient de l’ordinaire." Le bouche-à-oreille fonctionne et les clients sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de "Chez garçon".

Les inondations de juillet 2021 et, récemment, la crise du pouvoir d’achat auront malheureusement raison de ce projet. "Je me suis arrêté à temps", dit Bastien, qui a mis la clé sous le paillasson cette année. Loin d’être amer, le trentenaire se voit déjà relancer la machine. "Je savais que l’idée d’entreprendre allait vite revenir... Je garde cette possibilité à l’esprit, mais clairement, cela attendra..."