"Lucrèce Borgia" à Villers-la-Ville : "Victor Hugo et les ruines, c’est comme une évidence"

Emmanuel Dekoninck, en 2013, vous aviez signé la mise en scène de "Frankenstein" à Villers. C’est toujours un challenge de mettre en scène ici ?

C’est un très bon souvenir, mais Villers est un vaste plateau, unique et singulier, et il n’est pas aisé d’en avoir la maîtrise pratique. Rien ne pardonne ici.

Lorsque j’étais comédien, je rêvais de faire un spectacle à Villers. Le plein air, les lieux… Villers, c’est la grande forme ultime du théâtre. Je suis donc très content d’y revenir.

En tant que metteur en scène, vous aimez intégrer différentes disciplines artistiques sur scène, comme vous l’avez fait pour "Hamlet", avec le chanteur et comédien Thomas Mustin (Musti). C’est ainsi que vous avez abordé "Lucrèce Borgia" ?

Complètement ! Je vais intégrer dans la narration des éléments de chorégraphie, du chant, du mouvement… Parce que le mouvement raconte quelque chose, et apporte des éléments de compréhension. Ça permet une relecture, ce n’est pas gratuit !

Vous avez aussi une chanteuse lyrique dans la distribution. Ça n’avait jamais été fait ici…

La chanteuse lyrique est aussi comédienne, et elle est incroyable. C’est Julie Prayez. Elle incarnera la princesse Négroni, un personnage qui, souvent, passe à la trappe des adaptations du roman à la scène. Elle est le bras armé de la cruelle Lucrèce Borgia. Et elle est son double, à mes yeux. Ce personnage traversera toute la pièce, car son rôle donne une dimension émotionnelle forte à la relation entre la mère, Lucrèce, et son fils. Le chant lyrique touche à un univers plus onirique.

Il y aura donc une bande-son classique ?

Pas trop, non. Les airs que j’ai repris sont baroques: du Haendel, Purcell, et Pergolèse. Mais ils sont retravaillés pour leur donner une sonorité électro. C’est la couleur esthétique que je veux donner au spectacle dans son ensemble.

Cependant, vous serez fidèle au texte de Hugo ?

Absolument. Le texte a été adapté pour faire 1 h 45, mais ce sont les phrases de Hugo. Les acteurs ont tous une technique classique, à la base. C’est très important à mes yeux, surtout ici à Villers. Chez les jeunes, j’ai choisi Geoffrey Tiquet pour jouer Gennero, le fils de Lucrèce Borgia, Catherine Conet. C’est un jeune comédien qui aura ici son premier grand rôle. Il a un charisme incroyable et une technique vocale solide, c’est rare chez les jeunes.

Pour quelle raison faut-il venir voir "Lucrèce Borgia" ?

D’abord, ce texte est un chef-d’œuvre, mais il est ultra-lisible. Ensuite, il est drôle, c’est un mélodrame où le contrepoint burlesque se mêle au noble tout au long du récit. J’ajouterais que le chant lyrique va surprendre le public. Enfin, il y a une évidence entre Victor Hugo et les ruines. Il y a une complémentarité, une fusion entre sa langue et les pierres. Hugo était venu dans les ruines et on dirait qu’on y sent encore sa présence.

071/820 978 www.lucreceborgia.be