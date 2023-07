En refusant de respecter les objectifs européens, "la Flandre donne un très mauvais signal", dit le ministre Philippe Henry

Les gouvernements wallons et bruxellois ont donc décidé de ne pas rendre la copie à l’Europe, car elle est bien trop éloignée de ce que demande la Commission européenne.

"Il peut y avoir une marge, des actions qui se déclinent différemment selon les régions, dit le ministre wallon du Climat Philippe Henry (Écolo). Mais ici, on est très clairement trop loin des objectifs. Dans ce contexte, il est impossible d’avoir un plan qui soit à la hauteur des ambitions européennes."

"Ce n’est pas une démarche responsable"

Si le ministre Henry n’a pas attendu cette semaine pour connaître les réticences flamandes, il dit qu’il ne s’attendait cependant pas à un tel gap entre les objectifs fixés et ce que le nord du pays est prêt à faire. Et c’est un très mauvais signal, dit-il.

"Vis-à-vis du grand public, c’est démobilisateur. Ça donne l’impression que les décideurs ne font pas ce qu’ils doivent et que dès lors pourquoi les citoyens devraient-ils, eux, remettre en cause certaines pratiques quand ceux qui doivent agir ne le font pas suffisamment."

La position de la Flandre a toujours été de lister les actions qu’elle pourrait mener, de calculer ce que cela représente en réduction de CO2 et de compenser la différence avec l’objectif fixé en achetant des droits d’émissions à l’étranger. "Ce n’est pas une démarche très responsable par rapport à l’accord de Paris et le fait que chacun doit agir sur son territoire Et je pensais quand même qu’avec le travail qu’ils ont fait en interne, comme nous l’avons fait aussi, ils allaient arriver à un plan plus proche des 47%. Mais ce n’est pas du tout le cas…"

Porter la discussion au Codeco

Philippe Henry estime toutefois que tout n’est pas pour autant définitivement bloqué. Il compte ainsi porter la discussion au Comité de concertation (Codeco). Car, dit-il, si la Flandre reste sur ses positions, la Belgique devra acheter des droits d’émissions à l’étranger. "C’est quand même un vrai souci. Il faudra donc décider qui les paie et c’est une discussion qu’il faut avoir au-delà des tabous des seuls ministres du Climat, car c’est une vraie complication des problèmes entre les entités pour atteindre les objectifs européens. Qui, eux, ne changeront pas."

C’est aussi une manière de remettre la pression sur des négociations qui ne manqueront pas de reprendre, dit le ministre wallon. Quitte à réclamer un délai supplémentaire à l’Europe pour le dépôt du PNEC belge.

"Car personne ne peut imaginer qu’il n’y aura pas de plan envoyé à l’Europe. On ne peut pas se mettre en défaut à ce point et, forcément, il n’y a pas d’autre choix que de chercher à converger." Un chemin qui pourrait être entamé en juillet avec une réunion du Codeco, voir après les congés d’été.