L’aspartame bientôt déclaré cancérigène possible par l’Organisation mondiale de la santé

Le toxicologue Alfred Bernard (UCLouvain) explique la nuance entre le cancérigène possible et probable. "Si c’est possible, il n’y a pas de réglementation. Quand c’est probable, on agit: quand le glyphosate est passé de cancérigène possible à probable, on a pris des mesures pour l’interdire."

Question de quantité

Cela fait longtemps que l’aspartame est en ligne de mire. Depuis 1981, le JECFA (comité d’experts FAO et OMS sur les additifs alimentaires) parle de limites journalières pour la consommation d’aspartame.

"Les données chez l’animal étaient inquiétantes, montrant un risque de cancer même en exposition prénatale. Les données chez l’homme depuis plusieurs décennies étaient plus contradictoires. Mais dans les dernières études, la balance penche vers un risque de cancer pour l’homme. Elles montrent que c’est lié à une consommation importante."

C’est dans des groupes de personnes diabétiques, remplaçant le sucre par l’aspartame que l’on voit apparaître de façon très nette des signes de cancers, selon le toxicologue. "Notamment les cancers de l’estomac et du sein, qui sont significativement plus importants."

"Là où il faut faire attention, c’est qu’il y a des boissons avec de l’aspartame et les enfants peuvent en consommer des quantités importante. En cas de consommation régulière par ce biais, on pourrait avoir un risque augmenté", analyse Alfred Bernard, tout en disant que les études se basent sur une population adulte.

Cancerogène probable ?

Si le CIRC venait à déclarer que l’aspartame est un cancérigène probable – ce qui ne semble pas être le cas – cela réduirait le nombre de doses quotidiennes, voire mènerait à l’interdiction.

Cela pourrait aussi entraîner des procès, et des contre-expertises, comme dans le cas du glyphosate. "C’est un long débat qui tourne en faveur du risque, mais il n’est pas forcément tout à fait clos, reconnaît le spécialiste. " Suivant la tendance, Pepsi avait enlevé l’aspartame de ses sodas en 2015, remis en 2016 puis enlevé à nouveau en 2020… "Le CIRC est critiqué, au niveau de d’Union européenne, certains experts s’opposent à ses avis. Ce qui pourrait clôturer le débat, c’est un avis similaire de la FDA, et du JETFA. Les comités d’experts rendent un avis personnel. Il faudra voir si les autres comités vont dans le même sens. Ce qui complique leur tâche, c’est qu’on n’a pas un cancer spécifiquement lié à l’aspartame, contrairement au glyphosate qui voyait croître le risque de lymphome non hodgkininen. Pour un cancer du tube digestif ou du sein, il faudra un diagnostic différencié, pour exclure les autres causes."