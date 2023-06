Emeutes après la mort de Nahel en France: 45.000 policiers et gendarmes mobilisés pour la nuit de vendredi à samedi

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également demandé aux préfets l'arrêt des bus et tramways dans toute la France à partir de 21h00, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

Le ministre leur a aussi demandé la "prise systématique d'arrêtés d'interdiction de vente et de transport" de mortiers d'artifice, de bidon d'essence, d'acides et de produits inflammables et chimiques

Des véhicules blindés déployés

Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé vendredi le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie pour faire face aux violences qui touchent depuis trois nuits de nombreuses villes en France.

Des "forces mobiles supplémentaires" vont en outre être déployées, a précisé Matignon à l'AFP, ajoutant que des "événements de grande ampleur mobilisant des effectifs et pouvant présenter des risques d'ordre public en fonction des situations locales" seraient annulés.

Ces décisions font partie des mesures arrêtées sous l'autorité du président Emmanuel Macron lors de la cellule interministérielle de crise qui s'est réunie en milieu de journée au ministère de l'Intérieur.

Des pillages et des bâtiments dégradés dans l'ouest

Un bus électrique du réseau de transports nantais brûlé, un magasin Lidl caillassé: la maire (PS) de Nantes Johanna Rolland a dénoncé des violences "intolérables et inacceptables" au lendemain d'une troisième nuit d'émeutes qui se sont déroulées dans plusieurs villes de l'ouest.

"Il y a urgence à retrouver le chemin de l'apaisement et du dialogue avant que la spirale de la violence ne débouche sur encore plus de malheur et de douleur", a déclaré la maire de Nantes en amont du conseil municipal.

Selon le procureur de la République de Nantes Renaud Gaudel, 9 interpellations, parmi lesquelles 8 mineurs, ont eu lieu "essentiellement pour des faits de participation à un attroupement avec arme et dégradation par incendie".

A Brest, des violences ont commencé à 23H en centre ville, à la suite d'un appel sur les réseaux sociaux. Des abribus ont été attaqués, des feux ont été allumés et une boutique de vêtements a été pillée.

Dans le quartier Bellevue à Brest, la mairie annexe et deux agences bancaires ont été dégradées. Quartier Kerourien c'est un centre social qui a été entièrement détruit. Une salle de sport qui venait d'ouvrir a également brûlé.

Dans les agglomérations de Rouen et du Havre, la préfecture fait état de quatre blessés dont un homme grièvement blessé en tombant du toit d'un magasin alimentaire pendant un pillage.

De "violents incidents" ont eu lieu en Eure-et-Loir, à Dreux mais aussi dans la banlieue de Chartres, à Mainvilliers et Lucé, où les mairies ont été "partiellement dégradées".

Dans le Loiret, la préfecture a rapporté des dégradations "avec une forte intensité" en particulier sur l'agglomération de Montargis, avec des feux de poubelles et de véhicules, des bâtiments incendiés et des vitrines de magasins cassées.

Les obsèques du jeune Nahel prévues samedi

Les obsèques de Nahel, dont la mort causée par le tir d'un policier mardi a suscité trois nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de France, sont prévues samedi, a indiqué vendredi Patrick Jarry, le maire de Nanterre, dont le jeune homme était originaire.

"Il faut continuer d'entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant demain", a déclaré M. Jarry devant la presse à l'issue d'une réunion à Matignon, sans donner d'autres détails.