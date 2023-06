Un artifice juridique efficace, mais peu élégant pour sauver Hadja Lahbib

L’article 92bis du règlement de la Chambre définit celle-ci comme "une motion qui vise uniquement à passer à l’ordre du jour". Et comme celle-ci est "prioritaire" sur les autres, "l’adoption d’une motion pure et simple entraîne la caducité de toutes les autres motions", précise encore le règlement.

Dans les faits, le procédé est simple. Et infaillible. Lorsqu’un membre de l’exécutif est interpellé par un député de l’opposition, il suffit pour un membre de la majorité de déposer une telle motion afin de clore le débat et donc de passer à autre chose.

Controversé

En clair, "une motion pure et simple permet de mettre fin à une interpellation sans devoir se prononcer sur le fond de l’affaire et donc d’éviter d’afficher une éventuelle divergence de vue au sein des différents partis qui composent la majorité. Cela revient à mettre le couvercle sur une casserole brûlante", détaille Céline Romainville, professeure de droit constitutionnel à l’UCLouvain.

Si le procédé est régulièrement activé, il n’en demeure pas moins, d’un point de vue démocratique, controversé. "On peut d’ailleurs voir que pas mal de propositions de suppression de cet instrument parlementaire ont déjà été déposées, constate Céline Romainville. Mais aucune n’a jamais abouti". Normal : "Ça permet, même si ce n’est pas très chic, de donner une stabilité à la majorité en place et sortir ainsi d’une crise".

Ce jeudi, c’est donc de ce stratagème ancestral qu’useront les différents partis de la Vivaldi pour sortir de la crise des visas iraniens et renvoyer aux oubliettes la question de la confiance à devoir accorder ou non à la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et au gouvernement d’Alexander De Croo.

Fragilité

Après le recours à un article de la Constitution afin de contourner les traités internationaux en vigueur lors de la libération d’Olivier Vandecasteele, et après l’activation d’une procédure simplifiée alternative ayant permis de ne pas attendre le feu vert de l’Office des Étrangers dans le cadre de l’octroi des visas, voilà donc une troisième pirouette juridique qui permettra à la Vivaldi, sur fond de crise iranienne, de s’en sortir par les chemins de traverse qu’offre le droit constitutionnel belge.

"Flirter avec les limites juridiques est un jeu qui existe de longue date en politique, confirme Céline Romainville. La Constitution enserre le politique dans le juridique. Or, elle ne prend pas en compte l’état d’urgence, elle ne tient pas compte du fait que l’on soit en temps de crise ou non. cela a pour conséquence que les hommes et femmes politiques cherchent en permanence des solutions juridiques plus ou moins élégantes pour contourner ceci. Cela souligne une certaine fragilité de notre droit constitutionnel."