Procès des attentats | Le jury sera sous haute surveillance et coupé du monde extérieur

"I l n’y a plus de temps, plus d’horloge, il n’y a plus d’espace-temps. Il n’y a plus de week-end non plus... " À une semaine du début de la délibération du jury, la présidente de la cour d’assises jugeant les accusés du procès des attentats de Bruxelles a pris le temps d’expliquer aux jurés ce qui les attendait… Pas une mince affaire!