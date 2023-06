Greffe du rein: un nouveau traitement est disponible et remboursé pour les patients hyperimmunisés

Le Pr Dirk Kuypers, chef du département de néphrologie à l’UZLeuven, spécialisé dans les greffes de reins, a collaboré à l’élaboration du protocole pour ce nouveau traitement.

Pourquoi faut-il faire une greffe de rein ?

Les patients souffrant d’insuffisance rénale doivent être dialysés. "La dialyse multiplie le risque cardiovasculaire par 20, voire 30 ", dit le Pr Kuypers.

Quand le patient est éligible au nouveau traitement (voir encadré sur la compatibilité), son néphrologue étudie le type de compatibilité nécessaire pour la greffe, "car Imlifidase désactive temporairement les anticorps IgG. Par conséquent, la compatibilité n’a plus besoin d’être aussi optimale que pour un patient hyperimmunisé sans traitement " explique le spécialiste.

On administre une dose unique du traitement, et prèsque immédiatement, les anticorps igG cessent de fonctionner pendant 7 jours. "Cela vous permet de réaliser la greffe sans la crainte que des antigènes circulent dans le sang, parce que sinon, ils attaqueraient immédiatement le rein. "

Il ne s’agit pas de supprimer les anticorps plus longtemps, car ce serait dangereux pour le patient, mais il doit prendre d’autres traitements en parallèle, des traitements qu’ont également les personnes greffées qui ne sont pas hyperimmunisées.

Quel risque de rejet ?

C’est un traitement immunosuppresseur, pas une potion magique. Le risque de rejet sous Imlifidase est de 39% après une semaine. "Les médecins qui soignent ces patients hyperimmunisés doivent considérer le résultat à long terme. Ce qui est encourageant, c’est qu’après, les greffes ont été traitées pour le rejet, et qu’au final, elles fonctionnent toujours bien après trois ans."

Imlifidase rend donc éligibles des patients qui ne l’étaient pas avant, et s’ils tombent dans les 39% de rejet, d’autres traitements prennent le relais, "et à long terme, cette greffe fonctionne bien. En comparaison, un patient non immunisé a un risque de rejet situé entre 16 et 18%. Grâce au nouveau traitement, le risque est doublé, par rapport à cette base, mais pour des patients qui étaient autrefois inéligibles. " Le traitement n’est pas anodin, les néphrologues évaluer la balance bénéfice risque.

Combien de patients vont avoir recours au nouveau traitement ? Selon le Pr Kuypers, il y aura un plus grand nombre dans un premier temps : "Tous les patients se trouvant sur la liste d’attente depuis cinq, six ans, qui pourront être enfin transplanté. Mais il y aura une normalisation au bout de trois ans, et on estime qu’il y aurait en Belgique 10 à 15 patients passant par la greffe sous Imlifidase."

Le chemin d’Imlifidase n’est pas fini: "Le traitement pourrait être utilisé pour tous les types de transplantation, mais aussi pour des maladies auto-immunes qui attaquent de façon très violente, très brève, comme La maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti GBM ou syndrome pneumo-rénal de Goodpasture), qui s’attaque aux poumons et aux reins, et peut être mortelle."