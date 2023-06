Départs en vacances : voici les documents de voyage à ne pas oublier

•La Carte Européenne d’Assurance Maladie

La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) est un document qui permet la prise en charge des soins de santé urgents en cas de séjour temporaire dans un autre état membre de l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège, en Suisse, au Royaume-Uni, au Liechtenstein et sous certaines conditions en Australie. Plus besoin d’attendre 10 jours pour obtenir la version papier de la CEAM, celle-ci est disponible directement en version digitale via l’app Partenamut.

•Un certificat (international) de vaccination

En fonction de la destination et des conditions du voyage, certains vaccins sont vivement recommandés, d’autres obligatoires pour voyager dans certains pays. Il est donc vivement conseillé de rendre visite à son médecin traitant, idéalement au moins six semaines avant le départ, pour vérifier si les vaccins sont bien à jour, administrer le cas échéant les doses de rappel nécessaires et s’assurer que la couverture vaccinale est suffisante pour la destination de voyage envisagée. Pour les enfants de moins de 12 ans, il est préconisé d’emporter avec soi leur certificat de vaccination. Bon à savoir: Partenamut intervient dans le remboursement des vaccins jusqu’à 35€/an, qu’ils soient en partie couverts par l’assurance obligatoire ou non. Il importe évidemment de toujours vérifier également les sites web officiels: belgium.be, wanda.be et celui du SPF des affaires étrangères pour s’assurer des exigences particulières en la matière propres à certains pays…

•Liste de la consommation habituelle de médicaments

Conserver la liste, écrite, d’un pilulier hebdomadaire peut s’avérer utile pour les personnes accompagnant les personnes plus âgées ou souffrant d’une maladie particulière nécessitant la prise de médicaments. Sans oublier que ceux-ci ne sont pas toujours vendus sous les mêmes noms en fonction des pays…

•Une carte de rhésus sanguin

Pour plus de facilités en cas de passage par la case "hôpital" à l’étranger, il est toujours conseillé de connaitre son groupe sanguin, ainsi que celui de celles/ceux qui nous accompagnent. Sans carte officielle, une simple note officieuse glissée dans son portefeuille peut tout à fait convenir également…

•Un formulaire pour/contre le don d’organe

Triste d’envisager le pire à la veille d’un départ en vacances, mais il peut également être intéressant d’envisager de compléter le formulaire en faveur du prélèvement et de la transplantation d’organes et de tissus après le décès, facilement accessible notamment sur le site de la Croix-Rouge. Ou d’exprimer clairement son opposition à le faire…